«Вы неправильно поняли всё о России». Стало известно, чего Трамп хочет от Украины и почему давит так жестко

Трамп дал старт жесткой политике по Украине Источник: The White House











В последние недели Дональд Трамп почти ежедневно дает поводы для громких новостей. Особенно из-за того, как сильно его политика по Украине отличается от того, что делал предыдущий президент США.

В противовес Байдену Трамп начал критиковать Зеленского, давить на Киев и требовать от Украины заключить жесткую сделку по ресурсам. На этом фоне команды США и России ведут переговоры, а Трамп обещает лично встретиться с Путиным.

На Западе политика Трампа вызывает бурю обсуждений. Критики считают, что США «кидают» Украину, а с Россией в принципе не стоит ни о чём говорить. Трампа они обвиняют, как минимум, в несправедливости и непорядочности.

На многие из вопросов решил ответить Джей Ди Вэнс — соратник Трампа и вице-президент США. Вэнс — второй человек в Америке после самого Трампа. Собрали главное из его объяснений.

Трамп и Вэнс на одном из предвыборных митингов в США Источник: соцсети Джей Ди Вэнса











Разве справедливо давить на Украину?

Рассуждения об этом Вэнс назвал «моралистическим мусором». Он считает, что «глобалисты» прибегают к подобным рассуждениям, так как больше им нечего сказать.

— Мы ведем переговоры о прекращении конфликта. Это «умиротворение» (в негативном смысле, речь о давлении и принуждении. — Прим. ред.) только в том случае, если вы считаете, что у украинцев есть реальный путь к победе. У них его нет, так что это не так, — говорит Вэнс.

Вэнс подчеркивает, что конфликт не начался бы, если бы Трамп был у власти. Однако он начался, и все три года у украинцев не было «пути к победе». Более того — его не было ни у Европы, ни у команды Байдена. Вэнс уверен, что этого пути не появится и в будущем. А значит, рассуждать об абстракциях просто нет смысла.

— В течение трех лет опасения людей, которые были очевидно правы, игнорировались. Каков реальный план для Украины? Еще один пакет помощи? Осознает ли он [оппонент Вэнса в споре] реальность на местах, численное преимущество русских, истощенный запас европейцев или их еще более истощенную промышленную базу? — спрашивает Вэнс.

Вэнс с супругой. В США он известен как поборник традиционных ценностей, противник абортов и верующий христианин Источник: соцсети Джей Ди Вэнса











Разве можно говорить с Россией?

На этот вопрос Вэнс ответил коротко.

— Есть критика того, что мы вообще разговариваем с русскими. Ну, президент считает, что для ведения дипломатии нужно разговаривать с людьми. Раньше это называлось государственной мудростью, — считает вице-президент США.

Как идут переговоры?

Вэнс не стал говорить об этом в подробностях. Но он заверил, что почти вся информация в СМИ — неправда.

— Многое из того, что я видел в утечках, варьируется от полностью фальшивой информации до крайне недосказанной. Трамп поставил цели для переговоров, и Трамп очень хорош в этом деле.

Но мы не собираемся телеграфировать о нашей позиции на переговорах, чтобы заставить людей чувствовать себя лучше. Президент пытается добиться прочного результата, а не тешить самолюбие или беспокойство людей, размахивающих флагами Украины, — ответил Вэнс оппонентам.

Также он упрекнул критиков в том, что они «неправильно поняли всё о России». Вэнс считает, что его оппоненты даже не понимают, чего она хочет.

Официальный портрет Вэнса. Он не раз говорил, что считает главным соперником США не Россию, а Китай Источник: The White House

Так почему Трамп делает то, что делает?

— Президент Трамп имеет дело с реальностью, а это значит иметь дело с фактами, — утверждает Вэнс.

Он перечислил факты, которые имеет в виду:

1. Европейские союзники США пользуются «щедростью Соединенных Штатов», но при этом проводят политику, которая «оскорбляет чувства большинства американцев». Вэнс обвинил Европу в неконтролируемой миграции и политической цензуре, а также в том, что они слишком мало отчисляют в бюджет НАТО. Трамп не раз говорил, что его не устраивает такая ситуация.

2. У России есть «огромное численное преимущество в живой силе и вооружении на Украине». Вэнс уверен, что это преимущество сохранится, несмотря на любые пакеты военной помощи.

3. У США есть влияние и на Россию, и на Украину.

4. Для прекращения конфликта необходимо говорить с людьми, которые в нём участвуют.

5. Продолжающийся конфликт «… плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов».

Следовательно, пишет Вэнс, США должны стремиться к миру — так что Трамп делает то, что нужно, чтобы достичь мира.