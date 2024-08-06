Структурные и кадровые перестановки в ярославском правительстве: кто какие должности занял

В правительстве Ярославской области произошли новые назначения Источник: правительство Ярославской области, Алексей Рябченков / Vk.com











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 6 августа сообщил о структурных и кадровых изменениях в правительстве региона.



— Продолжаем федеральную практику объединения министерств для более эффективного выполнения поставленных задач, управления и контроля, оптимизации и сокращения расходов на содержание аппарата, — пояснил он.



Зампред из Тутаева

У Александра Баланцева расширили полномочия Источник: правительство Ярославской области











В одну структуру решено объединить министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Возглавит ее заместитель председателя правительства — министр строительства Александр Баланцев.



Александр Баланцев — уроженец Тутаева. Ему 35 лет. Ранее возглавлял государственное предприятие Ярославской области «Южный Водоканал», муниципальное предприятие Тутаевского района «Тутаевские коммунальные системы», департамент ЖХК и транспорта в администрации Тутаевского района. В марте 2024 года был назначен министром строительства. В июле 2024 года губернатор перевел его на пост заместителя председателя правительства. Под его кураторство кроме минстроя перешли министерство жилищно-коммунального хозяйства и инспекция государственного строительного надзора.



Новый ответственный за капремонт

Источник: Алексей Рябченков / Vk.com











Алексей Рябченков, который работал во главе министерства ЖКХ, станет руководителем регионального Фонда содействия капремонту Ярославской области.



— Расширяем полномочия фонда. Теперь он будет реализовывать программы по расселению аварийного жилья и по ремонту фасадов и другие проекты, — уточнил губернатор.



Алексею Рябченкову 50 лет. Он родился в Рыбинске Ярославской области, в 1996 году окончил Рыбинскую государственную авиационную академию. Работал инженером-конструктором в НПО «Сатурн», инженером по канализационным сетям на «Водоканале», начальником очистной станции, руководителем аварийно-диспетчерской службы «Водоканала», директором «Зеленстроя», заместителем директора ДЭЗ (дирекция по эксплуатации зданий). В 2010 году был избран депутатом муниципального совета Рыбинска. В январе 2014 года назначен руководителем департамента ЖКХ, транспорта и связи рыбинской администрации. В июле 2016 года занял пост заместитель главы по городскому хозяйству. В 2021 был назначен первым заместителем главы Рыбинска. А после досрочной отставки главы Дениса Добрякова с января 2022 года исполнял обязанности руководителя. В марте 2022 года Рябченков перешел на работу в правительство региона на должность директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (сейчас департамент переименован в министерство).



До этого Фонд капремонта возглавлял Александр Толмачев. О его дальнейшей судьбе власти не сообщили.

Новые обязанности министра АПК

Дмитрий Фомин будет координировать работу государственной ветеринарной службы Источник: правительство Ярославской области











Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин будет координировать работу государственной ветеринарной службы. Как пояснили в правительстве региона, ветслужба является неотъемлемой частью комплекса.



Дмитрию Фомину 34 года. Он ярославец. Директором ярославского департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка (сейчас министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка) он был назначен в марте 2022 года. Известно, что он имеет два высших образования. В 2020 году он стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Лидеры России». В течение трех лет до назначения возглавлял Фонд регионального развития Ярославской области, который участвует в реализации промышленной политики и развитии агропромышленного комплекса.



Перераспределение кураторов районов

Также Михаил Евраев сообщил о перераспределении кураторов из числа членов правительства области, закрепленных за муниципальными районам.

— Прошу кураторов муниципальных образований взять вопросы своих территорий на контроль, — подчеркнул губернатор. — Необходимо встречаться с главами, решать сложные задачи по всем сферам, в том числе развития и привлечения инвестиций.

В связи с последними кадровыми изменениями курировать районы теперь будут:

Некрасовский и Тутаевский районы — и. о. вице-губернатора области, руководитель администрации губернатора Дмитрий Аминов;

Рыбинск и Рыбинский район — заместитель председателя правительства, министр строительства области Александр Баланцев;

Любимский и Пошехонский районы — заместитель председателя правительства, министр дорожного хозяйства области Роман Душко;

Борисоглебский район — заместитель председателя правительства Лариса Андреева;

Брейтовский и Некоузский районы — вице-губернатор области, руководитель представительства правительства Ярославской области при Правительстве Российской Федерации Василий Горбунов;

Ярославский район — заместитель председателя правительства области Вера Даргель;

Ярославль и Первомайский район — заместитель председателя правительства области Марина Кашина;

Даниловский и Мышкинский районы — заместитель председателя правительства области Татьяна Потемкина;

Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский районы — первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков;

Большесельский и Гаврилов-Ямский районы — министр регионального развития Евгений Чуркин.

