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Политика Итоги с Путиным Путина спросили, даст ли он политическое убежище Зеленскому в России, — ответ президента

Путина спросили, даст ли он политическое убежище Зеленскому в России, — ответ президента

Вопрос прозвучал во время прямой линии

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1 комментарий

Владимир Путин уверен, что о Зеленском позаботятся те, чьи интересы он представляет

Источник:

Владимир Путин заявил, что Россия не откажет Владимиру Зеленскому в политическом убежище, если тот его попросит. Вопрос прозвучал сегодня, 19 декабря, во время прямой линии.

— Не думаю, что оно понадобится. Вполне вероятно, я не знаю, как он будет поступать. Вполне вероятно, что он так же, как и другие люди из высшего политического руководства Украины — они выехали за рубеж, и вполне вероятно, что и он уедет. Его возьмут на содержание люди, интересы которых он сегодня обслуживает. Но если бы он, извините, так вдруг неожиданно как черт из табакерки появился где-то и сказал: «Мне нужно политическое убежище». Россия никому не отказывает, — подчеркнул президент.

Мы вели онлайн-трансляцию с «Итогов года с Владимиром Путиным». Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина продлилась более 4,5 часа.

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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Всех можно приютить, главное не забывать налоги повышать, на их содержание
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