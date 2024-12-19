«Для нас это будет интересно»: Владимир Путин оценил «Орешник» и предложил Киеву и Западу дуэль

Президент уверен, что ПВО не способно противостоять новой российской разработке Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Владимир Путин предложил Украине и Западу провести высокотехнологическую дуэль — российская ракета «Орешник» против западного ПВО. Ответ прозвучал на вопрос о том, что на Западе говорят о слабости новой российской разработки.

— Да, были разработки, причем уже российского периода. На этой базе думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию. И в конце концов до меня разработка дошла. И я принял решение — производить его или нет. Это новое оружие. Средней и меньшей дальности, — объяснил Владимир Путин. — Нам есть с кем разговаривать на Украине. И там много наших ребят, которые мечтают об уничтожении неонацистского режима.

Владимир Путин оценил иностранные разработки. И подчеркнул, что дальность «Орешника» до 5,5 тысяч километроа.

— Представим, что наша система стоит на удалении 2 тысяч. Даже противоракеты в Польше до него не достанут. Чтобы долететь до такого расстояния, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение блоков, — подчеркнул президент. — Шансов никаких нет, чтобы сбить «Орешник». Пусть западные эксперты предложат нам и заказчикам провести высокотехнологическую дуэль. Пусть определят какой-то объект в Киеве. Сосредоточат все силы ПВО и пусть посмотрят, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Для нас будет интересно.

Кстати, на вопрос, почему «Орешник» так назвали, Владимир Путин честно сказал, что не знает.