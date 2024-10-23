У Ярославля поменяют официальное название

У Ярославля поменяется статус Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославль как муниципальное образование Ярославской области поменяет свое официальное наименование. Вместо «города Ярославля» он будет называться «городской округ город Ярославль». Соответствующие изменения власти намерены внести в Устав города. Корректировки обсудили 23 октября на заседании постоянной комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

В мэрии пояснили, что поменять наименование населенного пункта требует федеральный закон.

— Федеральным законом от 1.05.2019 №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ“, установлено, что наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект РФ, в котором оно расположено. В случае, если в городском округе расположен административный центр субъекта РФ, указание на наименование этого субъекта может не приводиться, — пояснили чиновники.

Получается, что согласно новым требованиям наименование Ярославля должно теперь звучать как «городской округ город Ярославль». Установленный на федеральном уровне переходный период, в течение которого нужно внести коррективы в официальные документы, закончится 1 января 2025 года. Поэтому вопрос вынесли на обсуждение в Ярославле уже сейчас.

При этом в Уставе города хотят прописать, что и сокращенное название городского округа — «город Ярославль» — тоже будет допустимо.

— Сокращенная форма используется в официальных символах города Ярославля, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных организаций, территориальных районов города, муниципальных информационных систем, городских наград, в правовых актах органов и должностных лиц городского самоуправления и иных официальных документах, — предложили в мэрии.

Кроме этого в Устав города собираются внести и другие правки. Среди них, например, добавится новая причина для досрочного прекращения полномочий депутата и главы города — приобретение ими статуса иноагента. Также собираются прописать, что глава области может сделать главе муниципального образования выговор или предупреждение за ненадлежащее исполнение им обязанностей. Если в течение месяца глава не примет мер для исправления ситуации, его можно будет уволить. Еще одним основанием для снятия градоначальника с должности станет систематическое недостижение им показателей эффективности деятельности.

Перед тем, как окончательно принять все эти изменения, власти вынесут их на публичные слушания, которые запланированы на 26 ноября. Мероприятие пройдет в 17:00 в большом зале мэрии.

Напомним, в Ярославской области в этом году происходит изменение системы местного самоуправления. Вместо привычных районов должны появиться округа, объединяющие все поселения, входящие в бывший район. При этом глав у каждого поселения не будет. Округом будет управлять один человек. Данный процесс должен завершиться к середине 2025 года. В итоге в Ярославской области должно появится 17 муниципальных округов и два городских округа — Ярославль и Рыбинск. Городской округ Переславль-Залесский получит статус муниципального округа.