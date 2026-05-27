«Ситуация усугубилась»: каких кадров остро не хватает на рынке труда России

В 2023 году кадровый голод в России достиг небывалых показателей: тогда о нехватке сотрудников заявляло около 86% компаний. В числе основных причин эксперты называли демографическую яму 90-х, «утечку мозгов» за рубеж и СВО. Спустя несколько лет ситуация начала постепенно выправляться, но изменения в миграционной политике внесли свои коррективы.

Сегодня расклад на рынке труда выглядит, скорее, парадоксально: вакансий стало меньше, но компании жалуются, что работать по-прежнему некому. Редакция 161.RU выяснила, в каких отраслях по-прежнему наблюдается серьезный кадровый голод.

Не хватает рабочих рук

Автоматизация, о которой так любят говорить работодатели в последние годы, выручила далеко не всех. В интеллектуальной сфере она стала спасательным кругом для ряда компаний, но что делать с нехваткой кадров в сфере физического труда, всё еще непонятно.

«Строительство, ретейл, логистика — эти отрасли по-прежнему жалуются на нехватку сотрудников, — констатирует Ума Аюбова, руководитель HR Tech-направления сервиса WinWork (платформа для автоматизации работы с внештатным персоналом). — В условиях автоматизации в интеллектуальной сфере дефицит работников еще можно частично восполнить. Например, с помощью нейросети маркетологи могут выполнять функции и контентщиков, и дизайнеров на каком-то приемлемом уровне. Но в физическом труде подобное сокращение рабочих рук невозможно: маляр не может покрасить больше погонных метров стен, чем позволяют его физические возможности».

Эксперты отмечают, что в определенных отраслях кадровый голод будет заметен и в ближайшие годы.

«Хронический дефицит испытывают производство, строительство, медицина, общепит, транспорт и логистика. За два года ситуация только усугубилась. Добавился ретейл вне крупных сетей, сельское хозяйство, складская логистика. Если раньше не хватало линейного персонала, то сейчас — мастеров, бригадиров, технологов, инженеров», — комментирует главному редактору 161.RU Елена Уварова, эксперт в области управленческого и кадрового консалтинга.

Отголоски миграционной политики

Директор по развитию бизнеса, эксперт в области подбора и взаимодействия с внештатным персоналом Ирина Чекунова отмечает: с начала 2026 года всё чаще стали говорить о том, что кадровый голод уже позади, но это далеко не так.

«Эксперты любят приводить в пример статистику hh.ru, согласно которой количество вакансий снизилось на 26%, а число резюме увеличилось на 25%. На первый взгляд кажется, что дело пошло на лад: рынок снова на стороне работодателя, гонка зарплат поутихла, а в корпорациях даже пошли волны сокращений. Но на самом деле говорить о том, что мы выбрались из кадровой ямы, пока рано. Бизнес действительно начал экономить и нанимать более осмотрительно, однако уровень безработицы остается на рекордно низком уровне — 2,2%. Это означает, что людей на рынке труда всё еще не хватает», — говорит Чекунова.

Собеседница подчеркивает, что дефицит линейного персонала в стране только усиливается. Так, по словам главы Минстроя РФ, дефицит кадров в сфере ЖКХ составляет 150 тысяч человек. Больше всего не хватает слесарей, электриков, сантехников, сварщиков, дворников. Параллельно наблюдается дефицит курьеров — Минпромторг оценивает его в районе 200 тысяч человек. В последнем случае сказались изменения в миграционной политике: в ряде регионов введены ограничения и запреты на работу мигрантов в некоторых сферах.

К примеру, в той же Ростовской области мигранты с 1 апреля не могут работать курьерами. В правительстве региона считают, что это вряд ли скажется на скорости доставки.

«Начиная с 2024 года регионы поступательно вводят ограничения на работу трудовых мигрантов в некоторых сегментах экономики, а иногда и полный запрет деятельности. Такие меры приняли более 50 субъектов страны, — продолжает Ирина Чекунова. — Эти меры серьезно ударили по кадровому рынку, поскольку зачастую бизнес привлекал на массовые линейные позиции именно иностранцев».

Ограничения для мигрантов отражаются и на АПК, особенно во время проведения сезонных работ. Как правило, в регионах юга последствия этих изменений заметны сильнее.

«Процесс миграции также влияет на трудовой рынок, особенно в таких регионах, как Ростовская и Волгоградская области, где сельхозпредприятия сталкиваются с оттоком кадров на новые территории. Стоит отметить, что миграционная политика остается неоднозначной: с одной стороны, увеличена федеральная квота на привлечение иностранных работников, с другой — отраслевые лимиты ужесточены», — рассуждает Ума Аюбова.