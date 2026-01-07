Слесарь ушел с завода и стал писать портреты чужих питомцев — теперь он зарабатывает как несколько ремонтников

Эти работы Кирилл делал по фотографиям Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

Герой этой истории был деревенским слесарем в Пермском крае, но решил всё бросить и стал художником. У Кирилла Бутыма нет профильного образования, но он рисует реалистичные портреты питомцев. Так он зарабатывает по несколько своих «слесарных» зарплат. Но до того как стать предпринимателем и наконец заняться любимым делом, художнику пришлось непросто. Наши коллеги из 59.RU рассказывают вдохновляющую историю — после нее покажется, что всё реально.

«Обиделся сам на себя»

Кириллу 26 лет, он из небольшой деревни Краснояр в Куединском округе.

Начиная с 8 лет, большую часть свободного времени Кирилл проводил за рисованием. В 9-м классе парень завел блог, публиковал там свои работы, чаще — портреты людей. Как-то он написал портрет блогера Димы Гордея, а тот опубликовал картину мальчика из Краснояра на своей странице. Кирилл был в шоке. Тогда же появились первые заказы, но потенциальным клиентам парень отказывал — рисовать за деньги он не хотел. Была цель — научиться рисовать так, чтобы сложно было отличить от фото.

После 9-го класса Кирилл попытался поступить на ИЗО в Чайковское музыкальное училище, но не смог «обойти» ребят, которые занимались в специализированных школах.

«Я огорчился, подумал, что рисовать — не мое. Обиделся сам на себя, разочаровался, и пошел учиться в Куединский колледж на механизатора сельского хозяйства », — рассказывает 59.RU художник.

Параллельно Кирилл учился на сварщика — этому ремеслу дедушка обучил его еще в 14 лет. Начиналась взрослая жизнь, посиделки с друзьями… Поэтому в последний год обучения в колледже Кирилл раз в неделю садился за холст только ради того, чтобы не забыть навык. В тот момент он думал о том, что никогда не сможет стать художником.

По окончании колледжа Кирилл ушел в армию, после вернулся в Краснояр и занялся сваркой — на местном предприятии проработал полтора года. В это время он не брал кисточки в руки.

«Я понял, что в деревне ловить нечего, и решил уехать»

«В какой-то момент мне всё это надоело — я понял, что в деревне ловить нечего, и одним днем решил уехать . Позвонил своему армейскому другу из Перми, и он меня принял. Через 2 дня я нашел работу», — вспоминал Кирилл.

На первой работе в большом городе Кирилла обманули — за 2 недели заплатили 2 тысячи. На следующем месте за сварку уличных тренажеров за 2 недели заплатили исправно, но попросили уволиться. Что было не так, Кирилл не понимает до сих пор — считает, что влился в дружный коллектив, был пунктуален, перерабатывал и хорошо работал.

Оттуда парень ушел на судостроительный комплекс, зарплата там не устраивала, но привлекал соцпакет и график 3/3. Кириллу было важно, чтобы просто хватило денег на аренду квартиры. Через 7 месяцев сварщику начали урезать зарплату — однажды вместо 60 тысяч рублей пришло 16. Будущий художник написал заявление на увольнение без колебаний.

«Мне пришло осознание насчет этой беготни от одного работодателя к другому. Я понял, что мне нужно развиваться, новому учиться, а я никогда книжки не читал — даже в школе . Стал читать литературу по саморазвитию, занялся спортом».

Был в жизни Кирилла и эпизод, когда он купил курс по торговле на маркетплейсах и начал продавать там металлические губки. Стоил курс 53 тысячи, пришлось взять кредит, а раскупали товар не очень хорошо — так Кирилл накопил 200 тысяч рублей долгов.

Всё это время Кирилла поддерживала его девушка Валерия — герой говорит, что без нее бы не справился. Закрывать долги Кирилл пытался, устроившись сварщиком в крупную строительную компанию. Работа Кириллу нравилась, но случился очередной переломный момент — в соцсетях стали попадаться картины девушки, которые она продавала, по мнению нашего собеседника, дорого.

Много критики, мало заказов

Кирилл вернулся к рисованию, занимался этим по вечерам и по выходным. Сначала рисовал акрилом всё, что видит, потом писал портреты людей. Работы художник снова начал публиковать в своем профиле, искал клиентов. Несколько первых заказных картин размером 60 х 60 сантиметров Кирилл подготовил за отзыв. Важно было, чтобы потенциальные клиенты увидели отклики и доверились.

«Мне нравилось быть сварщиком, но мне всё-таки хотелось… Я уже поставил себе цель — связать свою жизнь с творчеством . Целый год я вел блог, но было мало просмотров, комментариев и много критики — заказов не было вообще».

В то время Кириллу попался пост художницы, картины которой раньше показались ему очень дорогими. Весной 2023 года она запустила курс по продвижению творческих людей, его Кирилл купил в кредит за 60 тысяч рублей. На обучении показали, как вести блог, как доносить ценность картин, как правильно продавать, устанавливать цену…

Кирилл изменил свой блог согласно рекомендациям, но заказы пошли не сразу, поэтому он решил попробовать еще один способ привлечения — рисовать на одном холсте питомцев людей за подписку. Процесс он показывал в видео. Начал в августе, а закончил в октябре — уместилось около 30 котиков. На эту картину он устроил аукцион. В итоге работу купили за 13,5 тысячи рублей. Половину суммы он отправил в кошачий приют.

«На тот момент на меня подписалось уже более 4000 человек. Можете представить, 4000 котиков надо нарисовать? Люди ждут, а я, грубо говоря, только 30 котов нарисовал. Начался хейт, что я обманщик. Я выгорел и подумал: "Может, попробовать на маленьких холстах 20 х 20?" — рассуждает художник. — И начал писать тем, кто хотел бесплатно, предлагал персональную картину за самый минимум — 1900 рублей. Мне скинули первые деньги — я вообще офигел и написал всем, кто был заинтересован ».

Первым заказом стал портрет сфинкса с голубыми глазами на оранжевом фоне.

Вскоре Кириллу практически ежедневно стало приходить от 4 до 7 заказов. Брать все художник-слесарь не успевал физически, но, несмотря на это, за октябрь он заработал 198 тысяч рублей против 60 тысяч на заводе. Такая сумма получилась, потому что в то время он брал предоплату в 100%, но и заказы крупных картин уже были.

«У меня заказали 3 картины размером 50 х 60 сантиметров и сразу же оплатили. Получается, в один день я заработал 53 тысячи — я тогда вообще заревел ».

«Я пришел домой и сразу же начал рисовать»

Поняв, что на любимом деле реально зарабатывать хорошие деньги, Кирилл решил увольняться. За 50 дней, осенью 2024 года, он запустил видеочеллендж, где отсчитывал дни до увольнения, рассказывая о себе, о работе на заводе и рисовании. Ему нужно было накопить 195 тысяч рублей — это сумма на обязательные платежи на 3 месяца. Но удалось накопить на 90 тысяч меньше.

На заводе не понимали, что случилось, — всё же было хорошо. На расспросы Кирилл отвечал, что для таких решений не обязательно что-то должно произойти.

« Я отработал последнюю смену и поехал домой, вышел на остановке и ревел, пока шел до дома . Просто от того, что у меня получилось. Что я ухожу не в никуда — у меня уже есть работы на 2 месяца, — признаётся 59.RU Кирилл. — Я пришел домой и сразу же начал рисовать . Я получаю от этого удовольствие. А еще получаю удовольствие, когда за это деньги платят. Тут нечего скрывать».

Кирилл закрыл план по заказам до Нового года, ненадолго съездил в родной Краснояр, а, как вернулся, занялся организацией бизнеса — переделал ИП на услуги художника, нанял бухгалтера, вместе они создали онлайн-кассу.

«Заработок растет с каждым месяцем, моя девушка уволилась»

Частично свой успех Кирилл объясняет выбранной тематикой. Питомцы, по его мнению, — тема-триггер, потому что у многих они есть. Особенно зрителей трогают ролики, в которых художник показывает запрос от заказчика, где написано, что нужен портрет умершего животного.

Первые 10 тысяч подписчиков «пришли» весной 2024 года — тогда уже существовали видео с рисунками питомцев. Сейчас у Кирилла более 24 тысяч подписчиков. Вместе с их количеством растут и цены на картины. Вот динамика повышения стоимости на работу на холсте 20 х 20 сантиметров: 1900, 2400, 4300 рублей — в начале 2024 года, этой весной Кирилл повысил цену до 6600 рублей, потом до 8800. С 1 декабря 2025 года работа стоит 12 000 рублей.

«Когда поднимал цены, думал, что никто не будет заказывать. А через неделю ты еще больше заработал. Я вышел не то что на стабильный заработок — он растет с каждым месяцем . Валерия уволилась — ей тоже на работе было не очень. Она за это платит своей поддержкой и верой в меня. Без нее бы ничего не получилось ».

В месяц на краски и кисточки у Кирилла уходит около 20 тысяч рублей, холсты тоже стоят немалых денег. Например, тот, что размером 20 х 20, — 600 рублей.

Кирилл говорит, что есть те, кто считает 1900 рублей большими деньгами, и в то же время есть заказчики, кто платит выше установленной цены. Например, девушка, которая заплатила 20 тысяч вместо 15 за портрет двух котиков. Свой поступок она объяснила благодарностью.

Неприятные моменты тоже бывали. Портрет собаки, который женщина заказала на день рождения мужа, Кирилл начал рисовать позже планируемого времени, а когда дело дошло до отправки картины, обнаружил, что к празднику работа не придет, и вернул половину стоимости. Тем не менее картина пришла вовремя. Через несколько дней с заказчицей сошлись на том, что она вернет деньги обратно.

Другой заказчице пришлось бесплатно рисовать вторую картину, так как первая была нарисована на некачественном холсте — в одном месте после высыхания краска начала трескаться.

К слову, все заказчики Кирилла — из других городов России. Пермячка как-то заказывала портрет любимца, но в тот момент она жила в другой стране.

