«В Калифорнии высадили дерево с моим именем»: 17-летняя школьница из России рисует фантастические мультфильмы — их признали мировые критики

У Евангелины Саретт больше 30 международных наград за мультфильмы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Евангелина Саретт

Евангелина Саретт из Новосибирска. В этом году она с отличием окончила школу. Главное увлечение выпускницы — мультфильмы. Рисовать их она начала еще в детском саду, используя свои игрушки. Анимационные ленты оценили на десятках международных фестивалей. Евангелина мечтает стать аниматором и чтобы ее работы оставляли след в душах. О том, как она увлеклась мультфильмами, почему один из лучших — «Винни-Пух», и о цене за победу в международном конкурсе, девочка и ее мама рассказали NGS.RU.

Контакт с НЛО. Начало

Первые мультики Ева начала создавать еще в детском саду Источник: Валентина Саретт

Как и все дети, Евангелина любила смотреть мультики. Девочка хорошо рисовала и многих персонажей переносила с экрана в блокнот. Детская забава, когда на каждой странице герой меняет положение, а при быстром пролистывании двигается, стала началом большого творческого пути. Когда Ева училась в начальной школе, она создала первый мультфильм.

— У меня были игрушки Sylvanian Families. Это такие зверушки, у которых можно двигать ручки, ножки. Я решила их оживить, нашла программу специально для стоп-моушена (stop motion — техника анимации, при которой объекты выстраиваются в сцену, делается фото, затем сюжет чуть меняется, снова снимок, и так много раз, до финала. — Прим. ред.) и с помощью веб-камеры снимала мультфильмы. Первый мультфильм стоп-моушен — «Контакт с НЛО» с двумя фигурками, — рассказывает Евангелина.

Евангелина нарисовала уже более 30 анимационных фильмов, пять из них оценили по всему миру Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Декорации начинающий аниматор создавала из подручных предметов: собирала сухую листву, использовала кукольную мебель и так далее, добиваясь реалистичности на съемочной площадке. Подход у Евангелины был такой: из идеи она снимала пару сцен, а дальше шел свободный полет фантазии.

Больше 30 наград

На кукольных мультфильмах далеко не уедешь, уверяет Ева. И она решила попробовать себя в рисованной анимации. В ход пошел старенький планшет, на котором «постоянно дрожали линии» и «картинка в целом не получалась». Тогда родители купили Еве мощный гаджет.

— На нем я нарисовала первый анимационный мультик с теми же персонажами, которые были в кукольном мультике «Контакт с НЛО». Его мы отправили на фестиваль Festival Animarte во Францию. Мультфильм выбрали. Нас пригласили на церемонию в Ниццу, и работа завоевала приз зрительских симпатий, — вспоминает Евангелина первый международный успех.

В коллекции Евы награды из Франции, США, Южной Кореи, Австралии и других стран Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Работа Евангелины, которую оценили критики, — мультфильм «Приключения в параллельных вселенных». В нем два персонажа оказываются в различных измерениях и попадают в забавные ситуации. Мультфильм органично вписался в концепцию фестиваля, посвященного научной фантастике, а уровень мастерства на тот момент двенадцатилетней художницы впечатлил и жюри, и зрителей.

Для всей семьи случившееся казалось сказкой: поездка в Европу, победа и признание. Евангелина говорит, что в финале конкурса участвовали серьезные взрослые аниматоры, которые являются постоянными номинантами и лауреатами различных фестивалей. Возможность поставить работу в один ряд с профессиональными мультфильмами казалась Евангелине нереальной.

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На сегодняшний день в активе юного художника-аниматора более 30 работ и столько же наград: как российских, так и международных.

— Я создала еще несколько мультфильмов про будущее, экологию. Их мы тоже отправляли на фестивали. Некоторые завоевали награды в Бразилии, Словении, Австралии, Корее, США, Великобритании. Нас тоже приглашали на награждение, но из-за локдауна мы не смогли туда поехать, — рассказывает Евангелина. — На фестивале по экологии, например, мой мультфильм занял первое место. И призом было то, что в Калифорнии высадили аллею из 20 деревьев и одному из них присвоили мое имя.

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После победы в Австралийском конкурсе Евангелине подарили профессиональный микрофон, чтобы можно было качественно озвучивать работы.

Доктор Ливси, Соник, Гравити Фолз и Винни-Пух

Помимо конкурсных работ, Евангелина создает и мультики для души. Например, любит интерпретировать ставшие классикой мультмемы, предлагая альтернативные сцены и развязки. К примеру, в ее анимированных скетчах можно встретить персонажей популярного сериала «Время приключений» (18+). Они подражают легендарной походке Доктора Ливси из советской нетленки «Остров сокровищ» (6+). В зарисовках также фигурируют известный ежик Соник и герои мультфильма «Гравити Фолз» (12+).

Евангелина сосредоточилась на освоении современных технологий: 3D и AI Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ева использует специализированные программы для 3D-анимации, иногда обращается к AI. Сочетание инструментов позволяет буквально «вытачивать» пластику персонажей и придавать им динамику, создавать фоны. Почти всю технологию Евангелина освоила самостоятельно, но, когда вдохновение требовало более серьезных навыков, обращалась к специализированным курсам.

— Я прошла курс «Искусственный интеллект на Python», на который меня сразу взяли по итогам теста. С помощью него я научилась писать коды, которые впоследствии применяла в Blender, чтобы создавать объекты света, обычные объекты и анимацию, — рассказывает Евангелина. — Нейросети использую для создания референса к своим иллюстрациям. Например, чтобы нарисовать эффекты, которые можно использовать в мультфильмах. Почти всё изучала сама, экспериментировала в программах, каждый день что-то рисовала, всякие функции применяла. Дальше уже смогла работать и в других программах, так как во многом они похожи.

Работа над анимационными видео — кропотливый труд, требующий терпения. Например, на создание одной сцены в несколько секунд, где в кадре просто летит птица или бежит лисица, может уйти до трех недель. Иногда, говорит Евангелина, что-то не получается, но бросить любимое занятие она не думала никогда. Вчерашняя школьница вдохновляется всемирно известными проектами, над которыми авторы трудились годами.

— Мне нравятся мультфильмы от Pixar в 3D, как они создают эффекты, передают движения персонажа. И также их концепт-арты. Самое любимое — это «ВАЛЛ-И» 2008 года. Про космос, будущее и экологию. Наш «Винни-Пух» выполнен в очень интересной стилистике, диалоги смешные, интересные, — рассказывает об «авторитетных» для себя работах Евангелина.

«У меня нет права диктовать»

Мама всегда поддерживала творческий интерес дочери Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мама Евангелины — Валентина — работает копирайтером. С детства помогала дочке в ее увлечении. Если у юного мультипликатора в работе какой-то проект или «пошло вдохновение», мама старается освободить его от домашних дел — пусть творит.

— Человеку работа должна нравиться, и диктовать ребенку, что я хочу, — нет такого права. Естественно, я с ней разговаривала, чтобы понять, насколько серьезно она настроена, но это было настолько очевидно: она постоянно либо за планшетом, либо за ноутбуком, — рассказывает Валентина.

Победы в конкурсах уже принесли первые гонорары. Деньги небольшие, символические, но для подростка, тем более заработанные любимым делом, хорошая мотивация, считает мама.

— Мы и на кинофестивалях выигрывали. Например, в Южной Корее победил наш фильм «30 минут на Земле», и они выплатили в пересчете на наши деньги — 10 тысяч. Также мы выиграли в Великобритании на конкурсе 100 фунтов, — отмечает Валентина.

«Пытаюсь сделать мир лучше»

Еще Ева рисует иллюстрации для книг и даже написала свой сборник «Научные сказки» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Будущее Евангелина видит исключительно в анимации. Она решила сосредоточиться на создании серьезного портфолио. Через год планирует поступать в колледж в Великобритании, где преподают предметы, которые нужно освоить, чтобы серьезно продвигаться в мастерстве создания мультфильмов. Помимо качественной картинки, для Евангелины важен посыл: как художник она вкладывает определенные смыслы в работы и хочет, чтобы они резонировали с восприятием зрителя.