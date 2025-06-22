«Отказывались от услуги, когда видели меня»: история 15-летней бровистки

Настя Геращенко стала бровистом, чтобы купить ценный подарок маме Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Эта парикмахерская в Тюмени мало чем отличается от сотен других по всей России. В небольшом помещении стригут, красят ногти и щиплют брови. Но есть здесь одна уникальная сотрудница — это миловидная школьница Настя Геращенко. Она наравне со взрослыми трудится не покладая рук. Девочке всего 15, а она уже бьюти-мастер со своей клиентской базой.

Корреспондент 72.RU поговорил с Настей и узнал, как ей удается совмещать учебу в школе и работу и почему некоторые клиенты ее боятся.

Источник: 72.RU

Отучилась на бровиста в 13 лет

Насте всего 15, а она уже мастер по бровям со стажем Источник: Семен Громов / 72.RU

Настя живет недалеко от парикмахерской. На работе у нее есть место: стол со всеми необходимыми инструментами и большое зеркало с подсветкой. И хотя школьница делает себе макияж и говорит с посетителями уверенно, скрывать юной возраст у нее не получается. И все, кто заглядывает в парикмахерскую, с любопытством рассматривают необычного мастера. Да и сами клиенты порой с неким недоверием смотрят на девочку, когда та что-то уточняет по оформлению их бровей.

— Какой формы брови вы хотите? — спрашивает Настя клиентку, которая согласилась на эксперимент.

— Что-то натуральное, аккуратное, — отвечает она.

И хотя Настя явно чувствует, что ее пока всерьез не воспринимают, виду не подает. Берет ватные диски, протирает клиентке часть лица и объясняет каждое свое движение. Будто успокаивает клиентку, показывая ей, что точно знает, что делает.

Клиентка, которой щипали брови при нас, доверилась школьнице и осталась довольна Источник: Семен Громов / 72.RU











— Я ведь на бровиста отучилась давно, мне тогда было еще 13 лет. Помню, подошла к маме и прямо так и сказала: «Я хочу зарабатывать свои деньги». И попросила денег у родителей на курсы. Они не отказали, — рассказывает Настя.

Такой порыв у девочки возник не просто так. Она захотела сделать маме хороший подарок, но просить денег у отца не стала: решила, что уже способна сама заработать.

— Когда я нашла курсы, преподавательница сказала, что я самая молодая ученица на ее памяти. Мне было трудно, так продолжалось, наверное, первые два дня. Я ничего практически не понимала. Но потом стало получаться всё лучше и лучше. Давали манекены — такие большие головы, на которых надо было нарисовать брови и учесть все пропорции. И это было трудно. Но после меня даже стали хвалить, — рассказывает Настя и продолжает щипать брови клиентке. Еще немного, и она начнет мешать краску.

Клиентка — врач, она сама недавно открыла свое дело, поэтому к порыву Насти работать отнеслась с пониманием, доверилась ей и не прогадала Источник: Семен Громов / 72.RU

На этих курсах девочка буквально проходила анатомию: она изучала пропорции лица и училась подбирать к каждому формы бровей. Затем отрабатывала техники удаления и окрашивания волосинок. А вот когда ученице привели людей, чтобы попрактиковаться, начались трудности.

Школьница знает, кому какие формы бровей посоветовать, чтобы сделать лицо еще более красивым Источник: Семен Громов / 72.RU

— Скажу честно, первую модель я сделала не очень хорошо. И пусть девушка в итоге ушла довольная, я понимала, что всё не так хорошо получилось, как могло бы быть. Зато последующие модели все были довольно-таки хороши, — смущаясь, рассказывает Настя.

Мастер на курсах сразу спросила Настю, зачем ей эта учеба. Преподаватель прекрасно понимала, что ребенку будет трудно куда-то устроиться, ведь мало кто захочет брать на работу столь юного мастера и рисковать постоянными клиентами.

Как школьница устроилась в парикмахерскую

Но у Насти на этот счет был план. Парикмахерская, в которой она трудится, принадлежит ее маме. Но этот блат, скорее, накладывает на ребенка еще большую ответственность. Ведь Насте теперь нужно не просто заработать, но и не распугать клиентов.

Первыми клиентами девочки стали люди, которые приходили на стрижку. Пока Наталья (мама Насти) наводила красоту посетителям, она ненавязчиво рассказывала о новой услуге — оформлении бровей. Клиенткам становилось интересно, и они оставались ждать мастера, порой даже не подозревая, что бровист бежит к ним после уроков в школе.

Настя Геращенко — юный бровист Источник: Семен Громов / 72.RU

— Когда я отучилась на бровиста, она [мама] сразу сказала, что я буду работать у нее в парикмахерской. Папа переживал, говорил, что не надо, я еще маленькая и успею поработать, но потом успокоился, — с улыбкой рассказывает Настя. — Первый клиент в парикмахерской — мамин клиент на стрижку. Помню, что у меня от волнения страшно тряслись руки и я боялась, что что-то сделаю не так. Тем более что клиент был неожиданным. Я дома чаек попить собиралась, когда позвонила мама.

Клиенты видят ребенка и скандалят, чтобы ему не платить

Иногда на работу девочка приходила сразу после уроков, поэтому появлялась в зале в школьной форме и с портфелем. Вот и у клиентов, из-за которых было столько переживаний, реакция была порой неоднозначной.

— Каждый раз у всех клиентов одна и та же реакция, я пока другой не встречала. Когда они садятся, то проходят все стадии: удивление, отрицание, принятие, — смеется Настя. — Когда я начинаю красить, они всегда говорят: «Только не в черный, вот только не в черный!» Я даже порой удивляюсь, неужели люди думают, что в мире бровей существует только одна краска — черная.

Но не все и не всегда так спокойно принимают юного мастера. Было несколько ситуаций, которые всерьез расстроили Настю.

— Был случай, когда видели меня и отказывались от услуги. Помню, две женщины ушли, просто не захотели делать брови. А была одна, которая согласилась, а потом истерила, что вот, мол, ребенок ее сделал. Хотя брови были сделаны хорошо. До сих пор непонятна причина ее возмущений. Думаю, она просто не хотела платить. Она дождалась, пока я всё сделаю, а потом накричала и ушла, — вспоминает девочка.

После этой истории Настя расстроилась, но отказываться от работы не стала. Единственный раз, когда девочка хотела всё бросить, связан не с истериками клиентов, а с усталостью.

— Эта мысль возникла исключительно из-за школы, загруженности. Порой не всегда справляешься со всем. Но это нормально. Я совмещаю школу с работой, поэтому иногда после уроков могу узнать от мамы, что, оказываются, меня ждут клиенты. Тогда я срочно бегу в парикмахерскую, — рассказывает Настя.

Настя уже привыкла к такому темпу работы. У девочки есть небольшая клиентская база — люди, которые хоть и умиляются, когда видят юного мастера, но вполне доверяют ему.

Что самое сложное для бровиста?

Настя еще думает, как развиваться в бьюти-сфере дальше Источник: Семен Громов / 72.RU

Работа бровиста — не самая простая даже для взрослых. Стоять над клиентом, склонившись, по 30–40 минут, всматриваться в лица, подбирать краску, визуально корректировать взгляд — всё это тяжело физически. Что уж говорить о чувствах ребенка, который решил почувствовать себя взрослым.

— У меня пока нечасто болит спина, но бывает. Порой это случается, когда у человека много волос и ему требуется долгая коррекция. Еще один минус работы в том, что мастер не всегда может правильно подобрать цвет. А если быть точнее, то мастер подбирает тот оттенок, который должен подойти, но клиенту это не нравится, — раскрывает секреты работы Настя.

А самое интересное в бьюти-индустрии, по мнению нашей героини, — это следить за трендами. Самые запоминающиеся — огромные черные брови и, наоборот, брови-ниточки а-ля 2000-е.

На себе Настя не экспериментирует. Страдают только ее руки, на которых она пробует краску.