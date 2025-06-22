«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке

Курьеру приходится доставлять тяжелые сетки с картошкой и пятилитровые бутылки с водой. За один заказ она получает от 160 до 500 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Скоро походы в магазин «за хлебом» или «за молоком» могут стать пережитком прошлого. В последние годы сервисы доставки продуктов и еды набирают популярность. Так происходит во всех крупных российских городах. Корреспондент 72.RU поговорил с курьером. Наша героиня доставляет заказы, нередко тяжелые, из крупной сети магазинов.

Далее — от первого лица.

Мы живем в пригороде Тюмени, и в нашем поселке нет большого выбора рабочих мест. А с учетом наличия маленького ребенка список подходящих вакансий и вовсе сводится к нулю. До декрета я работала на госслужбе, но там платят копейки, а работать нередко приходится за двоих. Возвращаться туда не хотелось, и я решила попробовать устроиться курьером в службу доставки. В итоге всего за две недели я заработала больше, чем мои теперь уже бывшие коллеги с госслужбы получают за месяц. При этом у меня гибкий график и я сама решаю, когда буду отдыхать.

Работа курьером — тяжелый труд, но у меня есть машина, и это, конечно, облегчает задачу. Но периодически приходится таскать сетки с картошкой и пятилитровые бутылки с водой на пятый этаж в дома без лифтов. В такие моменты я начинаю задумываться о том, что, может быть, я погорячилась. Но следом пришел заказ на доставку пары пакетов кофе, и я поняла, что не всё так плохо.

Обычно я работаю по 12 часов в день, но это вовсе не значит, что на протяжении этого времени я постоянно доставляю заказы один за другим. Вы не поверите, но иногда бывают дни, когда у меня нет ни одного заказа. Сервис доставки открылся в нашем поселке недавно, и еще не все о нем знают. У моих коллег, работающих в городе, вряд ли случаются такие незапланированные выходные.

В перерывах между заказами я спокойно занимаюсь домашними делами или гуляю с ребенком. Магазины находятся в шаговой доступности от моего дома, а на машине дорога до них занимает всего пару минут. Получается, что я вроде бы на работе, но в то же время я дома. Это очень удобно. В перерывах, которые случаются между заказами, я успеваю приготовить, убраться, а иногда и отдохнуть. Главное — не забыть выключить утюг или плиту, когда поступает заказ и приходится в спешке выбегать из дома.

Система оплаты у нас непростая, и честно признаюсь, что я еще не до конца в ней разобралась. У меня есть так называемый гарант. Его размер — 2100 рублей. Эти деньги я получу, если проведу в ожидании заказов свои положенные 12 часов и за это время не отвезу ни одной доставки. За каждый выполненный заказ нам начисляется определенная сумма. Она всегда разная. Мне кажется, что ее размер зависит от стоимости и веса того, что я везу, а еще учитываются расстояния от магазина до клиента. Если в день я зарабатываю на заказах меньше своего гарантированного вознаграждения, то мне доплачивают из него часть. В итоге получается чуть больше чем голый гарант в 2100 рублей за день. А если, например, я заработаю на заказах 4000 рублей, то это уже больше моего гаранта, и я просто получу эту сумму. На данный момент мой максимальный заработок за день был около 3000 рублей за 15 доставленных заказов.

Мне нравится, что я могу сама выбирать, в какие дни буду работать. В случае необходимости всегда можно взять выходной. И еще один приятный бонус — это, конечно, оплата. За 20 дней я заработала около 40 тысяч рублей. Конечно, из этих денег нужно вычесть расходы на топливо и амортизацию машины, но я работаю в небольшом поселке и тут нет больших расстояний.

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