«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет

Пермячка работает учителем в обычной общеобразовательной школе Источник: Мария Романова / 59.RU











Героиня этого материала наших коллег из 59.RU — молодая учительница пермской школы. Она ведет уроки в четырех классах, подрабатывает в учебном центре и занимается репетиторством. Педагог рассказала, сколько зарабатывает и как живет. Далее — от первого лица.

Школа, подработки и репетиторство

Я работаю в общеобразовательной школе, веду уроки в 5–8-х классах. Если считать только зарплату, которую я получаю в школе, то это около 50 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из платы за нагрузку, классное руководство и административную работу. Но такую сумму я получаю только в этом году, большую часть прошлого учебного года за меньшую нагрузку мне платили около 35 тысяч рублей.

У меня есть и вторая работа — в учебном центре, который занимается подготовкой детей к ОГЭ и ЕГЭ. Там я раз в неделю веду вебинары у одиннадцатиклассников. Естественно, не только провожу занятия, но и слежу за успеваемостью своих учеников, проверяю их домашние задания. Эта подработка приносит мне семь тысяч рублей в месяц.

Помимо работы в школе и учебном центре, я подрабатываю репетитором: пять раз в неделю веду занятия. За одно занятие, то есть за час, беру 800 рублей.

Мой рабочий день в школе обычно начинается в 11:00 и заканчивается в 19:00, но есть дни, когда я работаю с 08:00 до 18:00. Правда, потом занимаюсь подработками, так что заканчиваю около 21:00.

Если посчитать весь мой доход, то получается где-то 73 тысячи рублей в месяц. Это, конечно, идеальный вариант, потому что чаще всего сумма меньше — около 65 тысяч рублей.

Купила квартиру в ипотеку

В начале прошлого учебного года я купила квартиру в ипотеку, но было тяжело найти что-то приличное за адекватную цену. Во-первых, рынок стоял, то есть ничего толком не продавалось и не покупалось. Во-вторых, хороших вариантов особо не было — цены были высокие, а сами квартиры оставляли желать лучшего. К тому же процентная ставка по ипотеке была не самая оптимальная, но по сравнению с тем, что творится сейчас, это небо и земля.

Пришлось достаточно долго искать вариант, но я нашла однушку в центре города. Туда нужно было закупать мебель, что с учительской зарплатой было тяжело: денег не хватало, чтобы покрыть все расходы. Кстати, подъемные 50 тысяч рублей молодым учителям, которые давали в прошлом году (в этом году дают сто), честно говоря, были каплей в море. Сейчас на погашение ипотеки и оплату коммунальных услуг уходит примерно 25 тысяч рублей.

Траты на продукты и косметику

На продукты я трачу около 10 тысяч рублей в месяц. Обычно хожу в простые магазины типа «Магнита», «Пятерочки» и точек у дома.

Учительница закупается в обычных сетевых магазинах Источник: Мария Романова / 59.RU











Если говорить о косметике, то я обычно закупаю ее на несколько месяцев. В последний раз я потратила около четырех тысяч рублей. На бьюти-процедуры у меня уходит не так много денег — в районе тысячи рублей в месяц, может, даже меньше.

Кстати, я получаю дополнительное образование, поэтому за обучение плачу 50 тысяч рублей в год.

«С развлечениями всё сложно»

С развлечениями всё сложно. Тяжело сказать, сколько я трачу на них, потому что всё зависит от того, когда у детей каникулы. Во время каникул у меня появляется время куда-то сходить, да и денег на развлечения я трачу больше, когда дети отдыхают. Например, в мартовские каникулы я потратила на развлечения, кафешки, рестораны и прочее около шести тысяч рублей. А в этом месяце иду только в театр — билет стоит тысячу рублей.

В остальное время я хожу на мероприятия с детьми, поэтому выбраться куда-то самой достаточно тяжело. Иногда детские мероприятия бывают даже в выходные. Порой после недели напряженной работы уже просто ничего не хочется — только лечь и лежать. Повторюсь, я заканчиваю работать около 21:00, поэтому, когда на следующий день нужно идти в школу к 11:00, вопрос, что предпочесть — выбраться на отдых или остаться дома — уже не стоит.

Иногда учительница так устает, что хочет просто остаться дома Источник: Мария Романова / 59.RU











Когда я стала учителем, то открыла для себя новые горизонты. Я начала ездить куда-то с детьми. Мы уже побывали в нескольких городах — например, в Московской области. В прошлом году мы ездили с друзьями в Кунгур в Пермском крае, а в этом собираемся в Чердынь.

«Вырваться куда-то в середине четверти почти невозможно»

Если рассматривать крупные путешествия в течение учебного года, то, конечно, это опять же только поездки с детьми, потому что вырваться куда-то в середине четверти очень сложно, я бы даже сказала, невозможно. Но в прошлом году в выходные мы с семьей улетели в Сочи. Тогда на каждого человека вышло примерно по 20 тысяч рублей. Правда, в то время у меня еще не было ипотеки, поэтому я могла себе это позволить, тем более с помощью родителей. В этом году таких спонтанных путешествий еще не было, потому что, конечно, нагрузка возросла в разы.

В прошлом году учительница ездила с семьей в Сочи Источник: Мария Романова / 59.RU











«Хочется, чтобы нагрузка была чуть поменьше, а зарплата от этого не уменьшалась»

Я смотрю на свою нагрузку и понимаю, что у меня ситуация еще, наверное, не худшая. Но когда человек работает столько времени, сколько я, и получает зарплату, которую даже потратить нельзя, это плохо. Например, иногда я даже не могу элементарно сходить в спортзал, потому что, извините, в 21:00 дотащить туда ноги уже достаточно тяжело. Не хватает сил, ведь иногда после школы и других занятий с детьми нужно еще сделать работу по дому. На жизнь мне хватает, но хочется, чтобы нагрузка была чуть поменьше, а зарплата от этого не уменьшалась.