НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

ю-в.

 753мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,46
EUR 94,04
Экстренное предупреждение о погоде
Шансы «Локомотива» на победу
Грядет гроза
Дайджест ко Дню Победы
Загадочные растения у Волги
Когда откроют ТЮЗ
Благоустроят парки
Очередь за билетами на матч
График работы больниц
Работа подробности «Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет

«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет

Она ведет уроки, подрабатывает в учебном центре и занимается репетиторством

46
Написать комментарий
Пермячка работает учителем в обычной общеобразовательной школе | Источник: Мария Романова / 59.RUПермячка работает учителем в обычной общеобразовательной школе | Источник: Мария Романова / 59.RU

Пермячка работает учителем в обычной общеобразовательной школе

Источник:

Мария Романова / 59.RU

Героиня этого материала наших коллег из 59.RU — молодая учительница пермской школы. Она ведет уроки в четырех классах, подрабатывает в учебном центре и занимается репетиторством. Педагог рассказала, сколько зарабатывает и как живет. Далее — от первого лица.

Школа, подработки и репетиторство

Я работаю в общеобразовательной школе, веду уроки в 5–8-х классах. Если считать только зарплату, которую я получаю в школе, то это около 50 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из платы за нагрузку, классное руководство и административную работу. Но такую сумму я получаю только в этом году, большую часть прошлого учебного года за меньшую нагрузку мне платили около 35 тысяч рублей.

У меня есть и вторая работа — в учебном центре, который занимается подготовкой детей к ОГЭ и ЕГЭ. Там я раз в неделю веду вебинары у одиннадцатиклассников. Естественно, не только провожу занятия, но и слежу за успеваемостью своих учеников, проверяю их домашние задания. Эта подработка приносит мне семь тысяч рублей в месяц.

Помимо работы в школе и учебном центре, я подрабатываю репетитором: пять раз в неделю веду занятия. За одно занятие, то есть за час, беру 800 рублей.

Мой рабочий день в школе обычно начинается в 11:00 и заканчивается в 19:00, но есть дни, когда я работаю с 08:00 до 18:00. Правда, потом занимаюсь подработками, так что заканчиваю около 21:00.

Если посчитать весь мой доход, то получается где-то 73 тысячи рублей в месяц. Это, конечно, идеальный вариант, потому что чаще всего сумма меньше — около 65 тысяч рублей.

Купила квартиру в ипотеку

В начале прошлого учебного года я купила квартиру в ипотеку, но было тяжело найти что-то приличное за адекватную цену. Во-первых, рынок стоял, то есть ничего толком не продавалось и не покупалось. Во-вторых, хороших вариантов особо не было — цены были высокие, а сами квартиры оставляли желать лучшего. К тому же процентная ставка по ипотеке была не самая оптимальная, но по сравнению с тем, что творится сейчас, это небо и земля.

Пришлось достаточно долго искать вариант, но я нашла однушку в центре города. Туда нужно было закупать мебель, что с учительской зарплатой было тяжело: денег не хватало, чтобы покрыть все расходы. Кстати, подъемные 50 тысяч рублей молодым учителям, которые давали в прошлом году (в этом году дают сто), честно говоря, были каплей в море. Сейчас на погашение ипотеки и оплату коммунальных услуг уходит примерно 25 тысяч рублей.

Траты на продукты и косметику

На продукты я трачу около 10 тысяч рублей в месяц. Обычно хожу в простые магазины типа «Магнита», «Пятерочки» и точек у дома.

Учительница закупается в обычных сетевых магазинах | Источник: Мария Романова / 59.RUУчительница закупается в обычных сетевых магазинах | Источник: Мария Романова / 59.RU

Учительница закупается в обычных сетевых магазинах

Источник:

Мария Романова / 59.RU

Если говорить о косметике, то я обычно закупаю ее на несколько месяцев. В последний раз я потратила около четырех тысяч рублей. На бьюти-процедуры у меня уходит не так много денег — в районе тысячи рублей в месяц, может, даже меньше.

Кстати, я получаю дополнительное образование, поэтому за обучение плачу 50 тысяч рублей в год.

«С развлечениями всё сложно»

С развлечениями всё сложно. Тяжело сказать, сколько я трачу на них, потому что всё зависит от того, когда у детей каникулы. Во время каникул у меня появляется время куда-то сходить, да и денег на развлечения я трачу больше, когда дети отдыхают. Например, в мартовские каникулы я потратила на развлечения, кафешки, рестораны и прочее около шести тысяч рублей. А в этом месяце иду только в театр — билет стоит тысячу рублей.

В остальное время я хожу на мероприятия с детьми, поэтому выбраться куда-то самой достаточно тяжело. Иногда детские мероприятия бывают даже в выходные. Порой после недели напряженной работы уже просто ничего не хочется — только лечь и лежать. Повторюсь, я заканчиваю работать около 21:00, поэтому, когда на следующий день нужно идти в школу к 11:00, вопрос, что предпочесть — выбраться на отдых или остаться дома — уже не стоит.

Иногда учительница так устает, что хочет просто остаться дома | Источник: Мария Романова / 59.RUИногда учительница так устает, что хочет просто остаться дома | Источник: Мария Романова / 59.RU

Иногда учительница так устает, что хочет просто остаться дома

Источник:

Мария Романова / 59.RU

Когда я стала учителем, то открыла для себя новые горизонты. Я начала ездить куда-то с детьми. Мы уже побывали в нескольких городах — например, в Московской области. В прошлом году мы ездили с друзьями в Кунгур в Пермском крае, а в этом собираемся в Чердынь.

«Вырваться куда-то в середине четверти почти невозможно»

Если рассматривать крупные путешествия в течение учебного года, то, конечно, это опять же только поездки с детьми, потому что вырваться куда-то в середине четверти очень сложно, я бы даже сказала, невозможно. Но в прошлом году в выходные мы с семьей улетели в Сочи. Тогда на каждого человека вышло примерно по 20 тысяч рублей. Правда, в то время у меня еще не было ипотеки, поэтому я могла себе это позволить, тем более с помощью родителей. В этом году таких спонтанных путешествий еще не было, потому что, конечно, нагрузка возросла в разы.

В прошлом году учительница ездила с семьей в Сочи | Источник: Мария Романова / 59.RUВ прошлом году учительница ездила с семьей в Сочи | Источник: Мария Романова / 59.RU

В прошлом году учительница ездила с семьей в Сочи

Источник:

Мария Романова / 59.RU

«Хочется, чтобы нагрузка была чуть поменьше, а зарплата от этого не уменьшалась»

Я смотрю на свою нагрузку и понимаю, что у меня ситуация еще, наверное, не худшая. Но когда человек работает столько времени, сколько я, и получает зарплату, которую даже потратить нельзя, это плохо. Например, иногда я даже не могу элементарно сходить в спортзал, потому что, извините, в 21:00 дотащить туда ноги уже достаточно тяжело. Не хватает сил, ведь иногда после школы и других занятий с детьми нужно еще сделать работу по дому. На жизнь мне хватает, но хочется, чтобы нагрузка была чуть поменьше, а зарплата от этого не уменьшалась.

Анонимный авторАнонимный автор
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным

Автор предпочел остаться неизвестным

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Молодой учитель Зарплата бюджетника Траты Учитель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление