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Работа Россиянам будут оплачивать отгулы по новым правилам: что нужно знать

Россиянам будут оплачивать отгулы по новым правилам: что нужно знать

Закон вступил в силу с 1 марта

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Раньше многие работники при увольнении не получали ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты. | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUРаньше многие работники при увольнении не получали ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты. | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Раньше многие работники при увольнении не получали ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты.

Источник:

В России изменились правила оплаты отгулов. Теперь россияне вправе взять отгул в праздник, а также добавить его к отпуску.

— Работник вправе взять отгул в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник, а также может присоединить его к отпуску в этом периоде. Работодатели теперь обязаны выплачивать при увольнении компенсацию неиспользованных дней отдыха за работу в выходные и праздники, — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Закон об отгулах был принят еще в сентябре прошлого года. Документ вносит изменения в ст. 153 Трудового кодекса. Авторы инициативы тогда объяснили, что в законах не написано, как определять, когда будет дополнительный выходной день, и сколько денег должны заплатить при увольнении. Из-за этого многие работники при увольнении не получали ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты.

Еще сотрудник должен получить разницу между дополнительной оплатой и уже полученной. Это касается всех дополнительных дней отдыха, которые не были использованы у этого работодателя.

Кроме того, работнику, который вышел на смену в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день для отдыха. В этой ситуации выходной день считается как обычный рабочий день, а за день отдыха не платят.

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