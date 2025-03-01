Россиянам будут оплачивать отгулы по новым правилам: что нужно знать

Раньше многие работники при увольнении не получали ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты. Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











В России изменились правила оплаты отгулов. Теперь россияне вправе взять отгул в праздник, а также добавить его к отпуску.

— Работник вправе взять отгул в течение года с даты выполнения обязанностей в выходной или праздник, а также может присоединить его к отпуску в этом периоде. Работодатели теперь обязаны выплачивать при увольнении компенсацию неиспользованных дней отдыха за работу в выходные и праздники, — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Закон об отгулах был принят еще в сентябре прошлого года. Документ вносит изменения в ст. 153 Трудового кодекса. Авторы инициативы тогда объяснили, что в законах не написано, как определять, когда будет дополнительный выходной день, и сколько денег должны заплатить при увольнении. Из-за этого многие работники при увольнении не получали ни дополнительного выходного, ни повышенной оплаты.

Еще сотрудник должен получить разницу между дополнительной оплатой и уже полученной. Это касается всех дополнительных дней отдыха, которые не были использованы у этого работодателя.