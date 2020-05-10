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В Рыбинске затопило набережную

В Рыбинске затопило набережную

Уровень воды в Волге в Ярославле и Рыбинске превысил отметку неблагоприятного гидрологического явления. Об этом 10 мая сообщили в правительстве Ярославской области. В Рыбинске затопило набережную с причалами для кораблей, в Ярославле частично ушла под воду прибрежная зона, пострадали садоводства в Тутаевском, Ярославском, Некрасовском и Рыбинском районах.

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— В настоящее время в связи с большим притоком в Рыбинское водохранилище включена форсировка его уровня. Водохранилище наполнено до максимально разрешенной отметки. Свободная аккумулирующая ёмкость отсутствует. В настоящее время уровень Рыбинского водохранилища не падает, — пояснила заместитель руководителя — начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области Варвара Мелентьева.

Уровень воды в Волге в Ярославле и Рыбинске превысил отметку неблагоприятного гидрологического явления

Уровень воды в Волге в Ярославле и Рыбинске превысил отметку неблагоприятного гидрологического явления

Сейчас сбросы из водохранилища равны притоку в него — 4829 кубометра в секунду. Чтобы уменьшить приток в Угличское и Рыбинское водохранилища, специалисты Росводресурсов распорядились снижать уровень Иваньковского водохранилища.

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Напомним, причиной переполнения Рыбинского водохранилища, по данным Верхне-Волжского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов, стали дожди и то, что из-за высокого уровня грунтовых вод весь объем осадков не впитывается в почву.

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