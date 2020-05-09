Ярославцев предупредили о резком повышении уровня воды в Волге и увеличении скорости течения. Причиной станут увеличившиеся сбросы с Рыбинской и Угличской ГЭС.
— Изменения режимов работы ГЭС связаны с обильными осадками и наполнением водохранилищ до установленных Росводресурсами отметок. Рост притока воды обусловлен высоким уровнем грунтовых вод, из-за чего весь объем осадков, не впитываясь в почву, поступает в Угличское и Рыбинское водохранилища. Водосливная плотина Иваньковской ГЭС, расположенной выше гидроузлов Каскада Верхневолжских ГЭС, также открыта. Это увеличит объем притока в Угличское и Рыбинское водохранилища, — сообщили 8 мая в Верхне-Волжском бассейновом управлении Федерального агентства водных ресурсов.
Ожидается подъем воды не только в Волге, но и в малых реках. По прогнозам, ситуация затронет Рыбинск, Ярославль, Тутаевский, Ярославский, Некрасовский и Рыбинский районы. При этом, по данным МЧС, населенные пункты затопить не должно.
— Подъем воды ожидается только в районе нижнего яруса набережной в Рыбинске, — добавили в ведомстве.
Из-за этого 9 мая в Рыбинске отменяются все рейсы теплоходов «Метеор» и «Московский-7».
Ситуация находится на контроле у МЧС и правительства региона.
Напомним, Ярославль и несколько районов сильно затопило этой зимой. При установке объема сбросов должна учитываться гидрологическая обстановка. Но в тот раз, по данным МЧС, прогноза этой самой гидрологической обстановки не было.