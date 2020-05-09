Ожидается подъем воды не только в Волге, но и в малых реках. По прогнозам, ситуация затронет Рыбинск, Ярославль, Тутаевский, Ярославский, Некрасовский и Рыбинский районы. При этом, по данным МЧС, населенные пункты затопить не должно.



— Подъем воды ожидается только в районе нижнего яруса набережной в Рыбинске, — добавили в ведомстве.



Из-за этого 9 мая в Рыбинске отменяются все рейсы теплоходов «Метеор» и «Московский-7».



Ситуация находится на контроле у МЧС и правительства региона.



Напомним, Ярославль и несколько районов сильно затопило этой зимой. При установке объема сбросов должна учитываться гидрологическая обстановка. Но в тот раз, по данным МЧС, прогноза этой самой гидрологической обстановки не было.