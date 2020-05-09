— Такой красивой и большой нашей Волгой любовалось. Такая мощь, — написала Ольга Макарова



Вода поднялась из-за того, что Угличская и Рыбинская ГЭС начинают сбрасывать воду. Как объяснили в Русгидро, сейчас очень много грунтовых вод.



— Весь объем осадков, не впитываясь в почву, поступает в Угличское и Рыбинское водохранилища, — говорят специалисты.