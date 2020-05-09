В Рыбинске Волга вышла из берегов и затопила набережную. В паблике Подслушано в Рыбинске люди делятся фотографиями, во что превратилась набережная. Здесь теперь, шутят, можно плавать на байдарках.
— Такой красивой и большой нашей Волгой любовалось. Такая мощь, — написала Ольга Макарова
Вода поднялась из-за того, что Угличская и Рыбинская ГЭС начинают сбрасывать воду. Как объяснили в Русгидро, сейчас очень много грунтовых вод.
— Весь объем осадков, не впитываясь в почву, поступает в Угличское и Рыбинское водохранилища, — говорят специалисты.
В Русгидро сказали, что если водохранилища полностью заполнятся, то сбросы воды придется увеличить.
Видео: Сергей Чекалов / vk.com
Напомним, несколько районов Ярославской области сильно затопило этой зимой. Тогда ведомства валили вину друг на друга.