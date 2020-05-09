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Нижний ярус рыбинской набережной скрылся под водой

Нижний ярус рыбинской набережной скрылся под водой

В Рыбинске Волга вышла из берегов и затопила набережную. В паблике Подслушано в Рыбинске люди делятся фотографиями, во что превратилась набережная. Здесь теперь, шутят, можно плавать на байдарках.

Местные жители пришли в восторг от масштабов Волги&nbsp;

Местные жители пришли в восторг от масштабов Волги 

— Такой красивой и большой нашей Волгой любовалось. Такая мощь, — написала Ольга Макарова

Вода поднялась из-за того, что Угличская и Рыбинская ГЭС начинают сбрасывать воду. Как объяснили в Русгидро, сейчас очень много грунтовых вод.

— Весь объем осадков, не впитываясь в почву, поступает в Угличское и Рыбинское водохранилища, — говорят специалисты.

Пользователи делятся живописными видами&nbsp;

Пользователи делятся живописными видами 

В Русгидро сказали, что если водохранилища полностью заполнятся, то сбросы воды придется увеличить.

Видео: Сергей Чекалов / vk.com

Напомним, несколько районов Ярославской области сильно затопило этой зимой. Тогда ведомства валили вину друг на друга.

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