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Местные жители снимали пожар около часа ночи

Местные жители снимали пожар около часа ночи

Ночью 24 апреля в Ростове Великом Ярославской области загорелось здание бывшего театра на улице Карла Маркса, 16. Это заброшенный памятник архитектуры, который много лет стоял в запустении.

Пожар разгорелся такой силы, что пламя поднималось на много метров над зданием, а спасатели работали до полудня.

К утру пожар ещё не был потушен

К утру пожар ещё не был потушен

— Послала письмо в департамент охраны объектов культурного наследия по факту пожара, — написала в Facebook градозащитница Ольга Мазанова.

Местные жители сообщают, что доступ в здание был за несколько дней до пожара.

— 19 апреля шла мимо, дверь была взломана и открыта. Решила сфотографировать, что внутри бывшего «Люкса», — написала Надежда Шлепова.

Коридоры здания изнутри

Коридоры здания изнутри

По данным Яркипедии: Ростовский драматический хозрасчетный театр работал в годы войны в городе Ростове Ярославской области с октября 1941 года. До конца войны театр посетили около 90 тысяч зрителей.

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пожарпамятник архитектуры
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