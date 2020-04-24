Ночью 24 апреля в Ростове Великом Ярославской области загорелось здание бывшего театра на улице Карла Маркса, 16 . Это заброшенный памятник архитектуры, который много лет стоял в запустении.

Пожар разгорелся такой силы, что пламя поднималось на много метров над зданием, а спасатели работали до полудня.

