Ночью 24 апреля в Ростове Великом Ярославской области загорелось здание бывшего театра на улице Карла
Пожар разгорелся такой силы, что пламя поднималось на много метров над зданием, а спасатели работали до полудня.
— Послала письмо в департамент охраны объектов культурного наследия по факту пожара, — написала в Facebook градозащитница Ольга Мазанова.
Местные жители сообщают, что доступ в здание был за несколько дней до пожара.
— 19 апреля шла мимо, дверь была взломана и открыта. Решила сфотографировать, что внутри бывшего «Люкса», — написала Надежда Шлепова.
По данным Яркипедии: Ростовский драматический хозрасчетный театр работал в годы войны в городе Ростове Ярославской области с октября