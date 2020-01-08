В Ярославле трамвай протаранил легковушку

ДТП произошло на пересечении улиц Бабича и Строителей

— Человек за рулём легковушки остался жив, — сообщил очевидец ДТП Дмитрий.

Сегодня днём в Ярославле произошло ДТП с участием трамвая. Вагон врезался в иномарку в Брагино на пересечении улиц Бабича и Строителей.

ДТП было зарегистрировано в 13 часов 25 минут

Известно, что трамвай ехал с пассажирами по 5-му маршруту в сторону «Пятёрки».



— В ДТП никто из людей не пострадал, — уточнили в «ЯрГорЭлектроТрансе». — Участники аварии разъехались с места происшествия по расписке.



Ещё одно происшествие с трамваем случилось в Ярославле перед Новым годом. На «Пятёрке» вагон с пассажирами загорелся на ходу.

