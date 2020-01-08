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В Ярославле трамвай протаранил легковушку

Очевидцы и сотрудники «ЯрГорЭлектроТранса» рассказали о последствиях ДТП

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ДТП произошло&nbsp;на пересечении улиц Бабича и Строителей

ДТП произошло на пересечении улиц Бабича и Строителей

Сегодня днём в Ярославле произошло ДТП с участием трамвая. Вагон врезался в иномарку в Брагино на пересечении улиц Бабича и Строителей.

— Человек за рулём легковушки остался жив, — сообщил очевидец ДТП Дмитрий.

ДТП было зарегистрировано в 13 часов 25 минут

Известно, что трамвай ехал с пассажирами по 5-му маршруту в сторону «Пятёрки».

— В ДТП никто из людей не пострадал, — уточнили в «ЯрГорЭлектроТрансе». — Участники аварии разъехались с места происшествия по расписке.

Ещё одно происшествие с трамваем случилось в Ярославле перед Новым годом. На «Пятёрке» вагон с пассажирами загорелся на ходу.

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ДТПтранспорттрамвай
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КОММЕНТАРИИ (3)

Макс
9 янв 2020 в 00:58

Это не в первый раз уже... я лично снимки такие делал 😁 лет пять назад

феня
8 янв 2020 в 20:58

не лезь в перед трамвая

Анна
8 янв 2020 в 17:49

Бабича, а не Батова.