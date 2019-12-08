Погибли пять человек: версия, почему люди отравились стеклоомывайкой

30 ноября в одном из домов в посёлке Дубки в Ярославском районе обнаружили тела трёх мужчин. Погибшим было 31, 33 и 38 лет. Из этого же дома в больницу увезли 42-летнюю и 24-летнюю женщин. Медики не смогли им помочь, они обе скончались в больнице. И, как позже выяснилось, скорее всего, от отравления стеклоомывающей жидкостью.



Намеренно компания выпила отраву или перепутала напитки? Сейчас сказать сложно, однако перепутать жидкость меньшего вреда со смертельно опасной действительно можно.

— В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. Нелегальные производители используют в качестве исходного сырья метиловый спирт (метанол), который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, и может вызвать острые отравления со смертельным исходом. Повторное длительное воздействие метанола вызывает в числе прочего головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ярославкой области.