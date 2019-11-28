Автомобиль сложился как игрушечный: в Ярославской области «Тойота» смяла «Дэу». Погибла женщина

28 ноября около 7 часов 30 минут на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области произошло ДТП. По предварительной информации, 42-летняя женщина на «Тойоте» врезалась в стоящий автомобиль «Дэу-Нексия». Удар оказался настолько сильным, что припаркованную машину буквально смяло.



— В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу-Нексия» — 59-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Пострадал и пассажир этой же иномарки — 60-летний мужчина. Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

