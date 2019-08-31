На Волге в Ярославле сел на мель теплоход с туристами

Сегодня утром в Ярославле сел на мель теплоход «Иван Михайлов». Судно привезло туристов по Волге к Толгскому монастырю и застряло.

— Мы ехали рейсом речного трамвайчика в 08:15 от речного вокзала. Пробовали его выдернуть, не получилось, — рассказал ярославец Дмитрий Изергин, ставший очевидцем случившегося. — Теплоход небольшой. Позже подплыл тягач и вытащил. Они и отпустили нас, так как увидели, что тягач плывёт. А ведь почти получилось, трамвайчиком немного сдвинули теплоход.