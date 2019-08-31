На Волге в Ярославле сел на мель теплоход с туристами

Теплоход «Иван Михайлов» застрял у Толгского монастыря
Фото: Дмитрий Изергин, Подслушано в Ярославле / vk.com
Сегодня утром в Ярославле сел на мель теплоход «Иван Михайлов». Судно привезло туристов по Волге к Толгскому монастырю и застряло.
— Мы ехали рейсом речного трамвайчика в 08:15 от речного вокзала. Пробовали его выдернуть, не получилось, — рассказал ярославец Дмитрий Изергин, ставший очевидцем случившегося. — Теплоход небольшой. Позже подплыл тягач и вытащил. Они и отпустили нас, так как увидели, что тягач плывёт. А ведь почти получилось, трамвайчиком немного сдвинули теплоход.
В управлении МЧС рассказали, что это небольшое маломерное судно с туристами, а не теплоход.
— Они пришвартовались вчера самостоятельно, а Рыбинская ГЭС у нас работает, уровень воды к утру немного упал, и у них возникла трудность с тем, чтобы тронуться. Поступил запрос на ГИМС, но наши инспектора не успели выехать, справились своими силами, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Неподалёку у этого берега Волги затонул скандальный ресторан-дебаркадер.