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На Волге в Ярославле сел на мель теплоход с туристами

Его пытались выдернуть речным трамвайчиком

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Теплоход «Иван Михайлов» застрял у Толгского монастыря 

Фото: Дмитрий Изергин, Подслушано в Ярославле / vk.com

Сегодня утром в Ярославле сел на мель теплоход «Иван Михайлов». Судно привезло туристов по Волге к Толгскому монастырю и застряло. 

— Мы ехали рейсом речного трамвайчика в 08:15 от речного вокзала. Пробовали его выдернуть, не получилось, — рассказал ярославец Дмитрий Изергин, ставший очевидцем случившегося. — Теплоход небольшой. Позже подплыл тягач и вытащил. Они и отпустили нас, так как увидели, что тягач плывёт. А ведь почти получилось, трамвайчиком немного сдвинули теплоход.

Вытащить частное судно пытались речным трамвайчиком

Вытащить частное судно пытались речным трамвайчиком

В управлении МЧС рассказали, что это небольшое маломерное судно с туристами, а не теплоход.

— Они пришвартовались вчера самостоятельно, а Рыбинская ГЭС у нас работает, уровень воды к утру немного упал, и у них возникла трудность с тем, чтобы тронуться. Поступил запрос на ГИМС, но наши инспектора не успели выехать, справились своими силами, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области. 

Неподалёку у этого берега Волги затонул скандальный ресторан-дебаркадер.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    31 авг 2019 в 19:12

    Мэр виноват, однозначно, пусть на родину валит

    Василий
    31 авг 2019 в 17:33

    Мель, виноват тот пылесос за штурвал которого я сел, а не река в этом виновата и все остальные не признающие вину, завтра пешком поперек.