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В многодетной семье родители привязали ребёнка к столбу за шею

Органы опеки в Ярославской области изъяли детей из семьи

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Ребёнка увидели привязанным во дворе

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области у многодетной семьи изъяли детей после страшного случая. 5 июля в частный дом в Мышкине в семье пришли сотрудники из отдела по делам несовершеннолетних. 

Муж с женой воспитывают восьмерых детей, шестеро из которых — в качестве опекунов. Один из детей был привязан за шею к столбу во дворе, когда зашли сотрудники из отдела ПДН. 

Органы опеки изъяли детей из семьи. 

— Такой факт имел место быть. Проводится проверка всех обстоятельств, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

земля ваша, денежки и девушки наши
7 июл 2019 в 18:13

сегодня древнеславянский праздник ивана купалы. хорошо же стаду промыли мозги раз забыли свою культуру и историю.

Mel
7 июл 2019 в 17:49

Нищета и убогость.... Чем дальше от столицы - тем хуже живут люди.