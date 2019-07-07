В многодетной семье родители привязали ребёнка к столбу за шею

В Ярославской области у многодетной семьи изъяли детей после страшного случая. 5 июля в частный дом в Мышкине в семье пришли сотрудники из отдела по делам несовершеннолетних.



Муж с женой воспитывают восьмерых детей, шестеро из которых — в качестве опекунов. Один из детей был привязан за шею к столбу во дворе, когда зашли сотрудники из отдела ПДН.

Органы опеки изъяли детей из семьи.

— Такой факт имел место быть. Проводится проверка всех обстоятельств, — прокомментировали в УМВД по Ярославской области.