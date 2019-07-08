«Они хотели спасти детские души»: история семьи, где ребёнка привязывали верёвкой к столбу

В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, многодетную семью из села Юрьевское Мышкинского района обвинили в том, что они привязывали на верёвку к столбу пятилетнего мальчика. Ребёнка обнаружили сотрудники органов опеки, которые нагрянули с неожиданным визитом. По предварительной информации, родители привязали мальчика за совершённую им шалость. Светлана и Андрей переехали в Мышкинский район из Московской области два года назад. Нам удалось найти соседей семьи из Московской области, а также связаться со старшей дочкой Светланы и узнать, что могло повлиять на такое странное поведение родителей.

Первый муж ушёл к другой Андрей — второй муж Светланы. Первый брак тоже был счастливый. У Светланы и её мужа родились трое детей. Мужчина работал в Москве на престижной должности. Семью обеспечивал полностью. — Они жили в четырех- или пятикомнатной квартире. У Светланы была машина. Дети всегда были одеты с иголочки, они никогда ни в чём не нуждались. Семья — ну просто образцово-показательная. Светлана не работала, всё время отдавала детям: водила их в садик, школу, кружки. Всегда её видела на улице с детьми, она и голос-то не повышала. Никаких конфликтов с соседями. Всё мирно, — рассказывает соседка семьи Елена (имя изменено. — Прим. ред.). Светлана и её первый супруг взяли из приюта мальчика. Любили его, как родного. Но потом муж Светланы нашёл другую женщину и создал новую семью. Детей он не бросил, продолжал помогать. Жене оставил и квартиру, и машину. Светлана сначала переживала, но, по словам Елены, на детях это не сказывалось. Светлана по-прежнему была заботлива. В школе дети всегда были на хорошем счету. Да и мама не пропускала ни одного собрания и была в родительском комитете.

Ударилась в религию — Потом она ударилась в религию. Познакомилась с новым мужчиной. Мы Андрея тоже знаем. Ничего плохого про него сказать не могу. Казалось, такой прекрасный мужчина. Он, по-моему, тоже верующий. Моя старшая дочь училась и дружила с дочкой Светланы. Как-то мы позвали дочку Светланы к нам на Новый год. Её родители были против. Сказали, что Новый год — это не праздник. Они празднуют Рождество, — рассказывает Елена. Потом семья взяла ещё приёмных детей. Всего у Светланы и Андрея пять детей из детского дома. Одну девочку взяли совсем маленькой — грудничком. На старших детей, по словам соседей, они заботы по воспитанию не перекладывали, справлялись сами. А родные дети не ревновали к приёмным. Проблемы в школе и воровство Два года назад семья решила перебраться в Ярославскую область. Дом у них там был давно. Они туда ездили отдыхать на лето. Но решили, что пора переезжать на свежий воздух, заниматься хозяйством, развести кур, коз.

Елена говорит: в голове не укладывается, что Светлана могла быть на такое способна.

— Как-то, правда, сказала, что у средних ребятишек проблемы в школе. Неусидчивые, с учителями контакт найти не могут. Рассматривала вариант перевести детей на домашнее обучение. Ещё вспоминаю разговор с дочкой Светланы. Пять лет назад она рассказывала про первого приёмного брата. Говорила, что тот ворует деньги. Они поймали его с поличным, когда он из маминого кошелька пять тысяч вытаскивал. Хотя родители давали карманные деньги. В данной ситуации его даже в угол не поставили. Был разговор с разъяснениями, что воровать у своей семьи — это плохо и стыдно. Лишили его карманных денег и всё. О побоях, телесных наказаниях даже мыслей не было, — рассказывает Елена. Да, приёмные дети, по словам соседки, были проблемными, непростыми. Но Светлана, как говорят, взяла их не из-за денежной выгоды, не из-за пособий. — Она хотела, чтоб у детей была настоящая любящая семья. Она хотела спасти хоть эти немногие души, — говорит Елена. Квартиру в Московской области они оставили. Сейчас там живёт старший сын Светланы и Андрея. Он учится, заканчивает институт.

Нам удалось связаться со старшей дочкой Светланы, чтобы узнать, видела ли она, чтобы её братьев и сестёр наказывали таким жестоким образом.



Старшие дети Светланы уже не живут с родителями Фото: Vk.com