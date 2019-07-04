В Ярославле муж зарубил жену топором

В Ярославле 65-летний мужчина убил свою 74-летнюю жену.



Трагедия произошла 2 июля в одном из домов на улице Орджоникидзе. Супруги поссорились. Мужчина взбесился настолько, что схватил топор и несколько раз ударил им супругу в голову. После чего он ушёл из квартиры. От полученных повреждений женщина умерла.



— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Назначены судебные экспертизы. Следователем подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено судом, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

