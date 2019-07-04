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В Ярославле муж зарубил жену топором

Подробности страшного убийства

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Убийство произошло в квартире

Фото: Александра Савельева

В Ярославле 65-летний мужчина убил свою 74-летнюю жену.

Трагедия произошла 2 июля в одном из домов на улице Орджоникидзе. Супруги поссорились. Мужчина взбесился настолько, что схватил топор и несколько раз ударил им супругу в голову. После чего он ушёл из квартиры. От полученных повреждений женщина умерла.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства. Назначены судебные экспертизы. Следователем подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое будет рассмотрено судом, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Авдей
4 июл 2019 в 07:52

Во Брагинцы дают, ведь что не новость, то про них, не зря слава закрепилась. Нигде не происходит, только у них.

СВОЙ
4 июл 2019 в 12:49

ЭТО КАК ЖЕ НАДО МУЖИКА ДОСТАТЬ ЧТО ЗА ТОПОР СХВАТИЛСЯ

Павел
4 июл 2019 в 08:08

Авдей, с чего ты взял что это Брагино, если ул. Орджоникидзе находится в Заволжском районе?