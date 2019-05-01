Ушёл на работу и исчез: в Ярославле пропал мужчина с меткой на шее

Уже больше десяти дней волонтёры в Ярославле не могут найти пропавшего мужчину. 39-летний Михаил Аксенов ушел из дома на работу 18 апреля и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно. Пропал в Дзержинском районе.

Приметы Михаила: худощавый, с короткой стрижкой и зелёными глазами. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы, в черные кроссовки Reebok.

— Есть особая примета — татуировка в виде скорпиона, — говорят волонтёры.

Всех, кто знает что-либо о Михаиле, просят позвонить на горячую линию отряда «Ярспас»: 8 910 964-08-38.