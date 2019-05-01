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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

Ушёл на работу и исчез: в Ярославле пропал мужчина с меткой на шее

Особые приметы разыскиваемого

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Мужчину ищут уже почти две недели

Фото: «ЯрСпас»

Уже больше десяти дней волонтёры в Ярославле не могут найти пропавшего мужчину. 39-летний Михаил Аксенов ушел из дома на работу 18 апреля и пропал. О его местонахождении ничего неизвестно. Пропал в Дзержинском районе.

Приметы Михаила: худощавый, с короткой стрижкой и зелёными глазами. Был одет в темно-синюю куртку и джинсы, в черные кроссовки Reebok.

— Есть особая примета — татуировка в виде скорпиона, — говорят волонтёры.

Всех, кто знает что-либо о Михаиле, просят позвонить на горячую линию отряда «Ярспас»: 8 910 964-08-38.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

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