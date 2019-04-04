Помогли всем городом: женщину, пострадавшую от упавшей глыбы льда, отвезли в реабилитационный центр

Через два месяца после того, как на ярославну Марину Тетерюкову рухнул с крыши лёд, женщину отвезли в реабилитационный центр. Об этом сообщил сын пострадавшей Денис.

— Здравствуйте. В 5 утра мы наконец забрали маму из Соловьёвской больницы и отвезли на реанимобиле в центр «Три Сестры». Оплатил пока 21 день (это минимальный срок пребывания). Родственники, друзья, знакомые и незнакомые, спасибо вам огромное за помощь. Прилагаю фото по движению средств. Выписка до оплаты, оплата, выписка после оплаты и выписка на данный момент. Кого заинтересует развёрнутая, готов предоставить. Повторюсь, собранные средства идут только на оплату счета в центре, — написал Денис в группе помощи его маме.