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Происшествия
Глыба снега рухнула на женщин

Помогли всем городом: женщину, пострадавшую от упавшей глыбы льда, отвезли в реабилитационный центр

Ярославцы скинулись, чтобы помочь сыну пострадавшей

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У женщины очень опасные травмы

Фото: читатель 76.RU, Марина Тетерюкова/Vk.com

Через два месяца после того, как на ярославну Марину Тетерюкову рухнул с крыши лёд, женщину отвезли в реабилитационный центр. Об этом сообщил сын пострадавшей Денис.

— Здравствуйте. В 5 утра мы наконец забрали маму из Соловьёвской больницы и отвезли на реанимобиле в центр «Три Сестры». Оплатил пока 21 день (это минимальный срок пребывания). Родственники, друзья, знакомые и незнакомые, спасибо вам огромное за помощь. Прилагаю фото по движению средств. Выписка до оплаты, оплата, выписка после оплаты и выписка на данный момент. Кого заинтересует развёрнутая, готов предоставить. Повторюсь, собранные средства идут только на оплату счета в центре, — написал Денис в группе помощи его маме.

На беду семьи откликнулись многие, когда стало известно, что у женщины очень серьезные травмы — Марину буквально всю переломало упавшей глыбой. Кусок льда с крыши рухнул на женщину на Большой Октябрьской, когда она просто шла по тротуару.

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глыба льда

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КОММЕНТАРИИ (2)

tina
4 апр 2019 в 12:13

Хорошо, что так.... с миру по нитке собрали. Выздоровления женщине!!! И нанять адвоката, чтобы параллельно занимался установлением виновных и судебными делами

Ярославец
4 апр 2019 в 11:51

Дай Бог выздоровления этой бедолаге и сурового наказания виновным!

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