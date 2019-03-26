«Я лежу и гляжу, как сова»: женщину, которой глыба льда пробила спину, собирали по позвонкам

Прошло уже почти два месяца с того страшного дня, когда на улице Большой Октябрьской, 55, в Ярославле крупные глыбы льда свалились на проходившую мимо женщину. Её прибило к земле, и больше она не вставала. Приехавшим докторам скорой помощи 54-летняя Марина Тетерюкова пожаловалась, что не чувствует ног, в то время, когда её тело было переломано.

Ярославские врачи сделали всё, что могли. Лежачую женщину хотят выписать из больницы и отправить домой. Дальнейшее её восстановление — забота родственников. Семья Марины Тетерюковой решилась рассказать о том, что она сейчас переживает, как искалечено её тело, и что им ещё предстоит.



Собирали по позвонкам

Упавшая глыба нанесла женщине страшные повреждения. Ей сделали сложнейшую операцию, собрав по позвонкам грудной отдел позвоночника с помощью металлических пластин. Ударом глыбы ей раздробило несколько позвонков, а один вывихнуло. В больнице ей диагностировали повреждение и отёк спинного мозга, множественные переломы четырёх рёбер справа и двух слева с повреждением лёгкого, перелом рукоятки грудины. Всё это сопроводила двусторонняя пневмония. Операция потребовалась даже на лице.



Женщине вставили восемь металлических пластин, чтобы собрать позвоночник Фото: Денис Тетерюков

— Врачи до сих пор нам говорят: она ещё не выжила. У неё в горле разрез, через него видно, что внутри. В разрез вставлен аппарат, который помогал дышать, а мы должны были помогать его прочищать. Этим занималась даже моя жена, отец. Никому лучше такого не видеть в жизни, — рассказывает сын пострадавшей Денис Тетерюков.



Всё время, которое женщина пролежала на дороге после удара, пока её везли в больницу и осматривали, — она была в сознании.

— Мне когда её пальто выдали, я расплакался. Я не понимал, как человека с такими повреждениями можно было так волочь. А она ничего не чувствовала, просто находилась в сознании. Как она только выжила в этот момент... Сейчас я думаю, что каждый момент, каждое неосторожное движение с ней тогда были важны, — говорит сын.

Миллионы рублей на реабилитацию

У Марины Тетерюковой образовалось немало осложнений: родственники старательно залечивают пролежни, следят за мочевыводящими катетерами. Но держать пострадавшую в стационаре слишком долго врачи не будут.



Удастся ли Марине Тетерюковой встать на ноги — большой вопрос Фото: предоставлено сыном пострадавшей

— Её нужно учить заново сидеть, учить жить, двигаться. Мама не чувствует тела ниже груди, руки работают, но есть сама не может, так как не сидит, — делится сын Денис. — Нам сказали: ищите реабилитационный центр.

Говорить о том, встанет ли женщина на ноги, никто не берётся. Из-за отёка спинного мозга до сих пор не смогли оценить степень его повреждений.

— Давайте не будем об этом. Понимаете, мама на лыжах бегала, с внуками гуляла. Всегда активную жизнь вела. Люди встают и через годы занятий, начинают чувствовать ноги. Такое бывает, — не сдаётся сын женщины. — Ей морально сложно, бывают и очень плохие мысли. «Я лежу и гляжу, как сова», — говорит.

Сейчас семье необходима финансовая помощь, чтобы как можно скорее отвезти маму в реабилитационный центр в Подмосковье. Врачи говорят, что таким пациентам нужно как можно больше успеть научиться в первые полтора года после операции. Что смогут разработать за это время — с тем и жить дальше. Нахождение в реабилитационном центре в течение только трёх месяцев обойдётся семье в два миллиона рублей.



— Нам также ответила клиника Гуттмана в Испании. Стоимость только реабилитации в течение пяти месяцев у них — 144 тысячи евро. Это не считая транспортировки, переводчика и других расходов. Даже если мы продадим всё, оставшись на улице, нам не собрать и половины этих денег. Поэтому хотим отправить маму в Подмосковье, — рассказал Денис Тетерюков. Если вы хотите помочь пострадавшей, позвоните Денису: 8 920 121-14-14.

Молчание чиновников и застывшее расследование

Здание с нечищеной крышей принадлежит УФСИН по Ярославской области. В историю почти сразу вмешались следователи, управление СКР по Ярославской области начало свою проверку в отношении собственника здания, возбудили уголовное дело. Но до сих пор в нем пока нет продолжения. — По данным следствия, неустановленное должностное лицо из числа сотрудников организации, в ведении которой находится здание, не обеспечило своевременную очистку кровли от снега, наледи и сосулек, в результате чего произошел сход массы снега и льда, которая травмировала женщину, — ответили в управлении СКР по Ярославской области.

