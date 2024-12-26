«Мы были в шоке»: Дима Билан закрыл сбор на подарки ярославским волонтерам

Дима Билан закрыл сбор на новогодние подарки волонтерам Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Дима Билан закрыл сбор на подарки ярославским волонтерам фонда «Верность». Певец пожертвовал деньги в честь своего дня рождения.

— Коллега, которая следила за сбором, позвонила ночью 20 декабря и сообщила, что Дима Билан перечислил деньги. Мы были в шоке, порадовались, конечно. Сумма пожертвования — пять тысяч рублей, — рассказали 76.RU в фонде «Верность».

Tooba — это приложение для сбора средств в различные благотворительные фонды. «Верность» — благотворительный фонд, помогающий бездомным животным.

На подарки фонд собирал 53 тысячи рублей. Так получилось, что пожертвование Димы Билана стало одним из последних и закрыло сбор.

В пресс-службе Tooba подтвердили 76.RU, что аккаунт верифицированный, деньги в ярославский благотворительный фонд перечислил Дима Билан.

Певец также помог приюту для бездомных животных «Вита», перечислив ему 94,4 тысячи рублей.

— Огромное, огромное, просто огромнейшее спасибо за добро, заботу, неравнодушие! Это абсолютно бесценно! Теперь мечтаем увидеть Дмитрия у нас в гостях, будем рады встретить и познакомить с нашими любимыми «хвостиками»! — написали в соцсетях приюта.

Дима Билан пожертвовал деньги в фонд «Вита» Источник: «Вита» приют для собак / Vk.com











В 2024 году Диме Билану исполнилось 43 года. В этот день актер поделился у себя в соцсетях, что решил организовать торжество для своих друзей. В качестве подарков попросил пожертвовать деньги в благотворительные фонды. И сам он в свой праздник перечислил средства, поучаствовав в разных сборах.