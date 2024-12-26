«Мы были в шоке»: Дима Билан закрыл сбор на подарки ярославским волонтерам

Дима Билан закрыл сбор на подарки ярославским волонтерам фонда «Верность». Певец пожертвовал деньги в честь своего дня рождения.
— Коллега, которая следила за сбором, позвонила ночью 20 декабря и сообщила, что Дима Билан перечислил деньги. Мы были в шоке, порадовались, конечно. Сумма пожертвования — пять тысяч рублей, — рассказали 76.RU в фонде «Верность».
Tooba — это приложение для сбора средств в различные благотворительные фонды.
«Верность» — благотворительный фонд, помогающий бездомным животным.
На подарки фонд собирал 53 тысячи рублей. Так получилось, что пожертвование Димы Билана стало одним из последних и закрыло сбор.
В пресс-службе Tooba подтвердили 76.RU, что аккаунт верифицированный, деньги в ярославский благотворительный фонд перечислил Дима Билан.
Певец также помог приюту для бездомных животных «Вита», перечислив ему 94,4 тысячи рублей.
— Огромное, огромное, просто огромнейшее спасибо за добро, заботу, неравнодушие! Это абсолютно бесценно! Теперь мечтаем увидеть Дмитрия у нас в гостях, будем рады встретить и познакомить с нашими любимыми «хвостиками»! — написали в соцсетях приюта.
В 2024 году Диме Билану исполнилось 43 года. В этот день актер поделился у себя в соцсетях, что решил организовать торжество для своих друзей. В качестве подарков попросил пожертвовать деньги в благотворительные фонды. И сам он в свой праздник перечислил средства, поучаствовав в разных сборах.
— Все эти годы я не отмечал крупно свой праздник, обычно тихо, в кругу семьи и близких, но в этом году все вехи моего личностного и творческого роста соприкоснутся друг с другом! <…> Это будет не просто вечер, а событие, на котором каждый подарок будет направлен на благотворительность, — написал у себя в соцсетях Дима Билан. — И для всех моих слушателей и интернет-друзей тоже есть возможность присоединиться к нашему доброму делу! В этом году самым главным подарком для меня будет ваше внимание и ваши пожертвования в благотворительные сборы в приложении @toobarussia! Я увижу каждое начисление! Присоединяетесь к нашему доброму делу!