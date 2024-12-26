«Я вообще людей не люблю»: спорим, вы не знали эти 8 фактов о Михаиле Боярском

Михаил Боярский живет в самом людном месте Санкт-Петербурга — рядом с Эрмитажем и Дворцовой площадью. Но, по его признанию, почти никуда не выходит — разве что на официальные мероприятия. Всё остальное время предпочитает оставаться дома

— Сижу на пятой точке на собственном диване, с закрытой дверью и плотно задернутыми шторами, — рассказывал Боярский. — Ресторанов в Петербурге тысячи, а я до сих пор ни в одном не был. <…> Какие причины? Занят. Но не это главное — с возрастом ярко проявилась моя особенность: я не люблю бывать на людях. Скажу больше.