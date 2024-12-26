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Развлечения обзор «Я вообще людей не люблю»: спорим, вы не знали эти 8 фактов о Михаиле Боярском

«Я вообще людей не люблю»: спорим, вы не знали эти 8 фактов о Михаиле Боярском

Вы и не подозревали, какая тысяча чертей скрывается за его усами и шляпой

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За ухмылкой Михаила Боярского прячутся те еще секреты

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Считается, что усы Михаила Боярского породили Вселенную. Они же, если верить Нострадамусу, ее и разрушат. Артист говорит, что усы и шляпа — его документы. А его близкие ответственно заявляют: неподражаемый стиль Боярского невозможно передать даже с помощью профессионального грима. В честь 75-летия главного мушкетера всея Руси мы решили узнать, какие тайны скрываются за его фирменным образом.

  1. Боярский не любит людей
  2. Впервые закурил в четыре года
  3. Выпивать тоже начал рано
  4. Первые усы у Боярского появились в пять лет
  5. В честь Боярского есть несколько коктейлей
  6. У Боярского есть фанат
  7. Подражал «Битлам»
  8. Не помогает внучке в шоу-бизнесе
1

Боярский не любит людей

Михаил Боярский живет в самом людном месте Санкт-Петербурга — рядом с Эрмитажем и Дворцовой площадью. Но, по его признанию, почти никуда не выходит — разве что на официальные мероприятия. Всё остальное время предпочитает оставаться дома

— Сижу на пятой точке на собственном диване, с закрытой дверью и плотно задернутыми шторами, — рассказывал Боярский. — Ресторанов в Петербурге тысячи, а я до сих пор ни в одном не был. <…> Какие причины? Занят. Но не это главное — с возрастом ярко проявилась моя особенность: я не люблю бывать на людях. Скажу больше.

<p>Михаил Боярский</p><p>Михаил Боярский</p>

Я вообще людей не люблю — мизантроп. А за что любить?

По мнению артиста, изначально в людях заложен негатив.

— В каждом человеке два мешочка. Один беленький, маленький, который все выставляют напоказ — вот какой я хороший. А второй в душе — черный, туго затянутый. И человек никогда не скажет, что в нем хранится. Он и сам боится туда заглянуть, и даже на исповеди не признается. И я не признаюсь, — говорит Боярский.

2

Впервые закурил в четыре года

Михаила Боярского с раннего детства интересовали серьезные мужские увлечения — оружие, охота (на крыс), пиратство. А в четыре года он впервые закурил.

— Подобрал за дядькой, который шел домой, хабарик — недокуренную папиросу, затянулся, закашлялся до тошноты. Испугался настолько сильно, что даже родителям рассказал, — признавался Боярский. — Папа меня пожурил. Но особого педагогического воздействия это на меня не имело — мои друзья курили давно и серьезно. Я какое-то время воздерживался, а потом с мальчишками продолжил охотиться за хабариками.

Сегодня стаж курильщика у Боярского — 70 лет. Бросить с таким опытом нереально.

3

Выпивать тоже начал рано

Водку Боярский впервые выпил тоже в дошкольном возрасте. Дело было на семейном празднике.

— Папа с мамой смачно выпили по рюмке водки. И тут я потребовал: «Хочу!» И отец налил мне полрюмки. Мама сопротивлялась как-то вяло. И я, счастливый, проглотил и… перестал дышать, — вспоминал Боярский. — Папа, усмехаясь, произнес: «Понял, какая это дрянь? Отлично! Теперь долго этого делать не будешь!» Но он ошибся. Я, конечно, пить в дошкольном возрасте не продолжил, но, будучи подростком, со старшими пацанами выпивал крепко.

Сначала Боярский упивался чувством полета, которое дарил ему алкоголь, но потом всё-таки предпочел оставаться здоровым. Бросить пить оказалось проще, чем курить.

4

Первые усы у Боярского появились в пять лет

Впервые Боярский «отрастил» усы в пять лет.

— Дело было так. Рядом с разрушенной при бомбежке школой строили новую. Со стройки мы, мальчишки, не уходили почти круглосуточно, — рассказывал Боярский. — И вот однажды какой-то рабочий поманил меня пальцем. Я как завороженный пошел к нему. А он схватил меня, зажал между колен и начертил мазутом черную линию между моим носом и верхней губой. Я не понял, что произошло, — зеркала у меня не было, а все вокруг безумно хохотали, тыкая в мою сторону пальцами.

Однако маме будущего актера было не до смеха. Увидев преображение сына, она пошла вместе с ним к «художнику», но на стройке уже никого не было.

<p>Михаил Боярский</p><p>Михаил Боярский</p>

Моя нежная мама всегда хотела меня защитить. Признаюсь, ни к одной женщине я не испытывал любви сильнее, чем к ней.

5

В честь Боярского есть несколько коктейлей

Никто толком не может вспомнить, когда и как именно появился коктейль «Боярский». Историй его происхождения даже больше, чем вариаций самого коктейля. Но классической версией считается гремучая смесь из водки, гранатового сиропа и табаско.

На дно рюмки наливают слой гренадина. Затем по лезвию ножа или по барной ложке — чтобы слои не смешивались — добавляют водку. Сверху капают несколько капель острого соуса.

Пьют такой шот залпом, а в знак уважения к человеку, чьим именем назван коктейль, неплохо бы выкрикивать знаменитые фразы Михаила Боярского — «Каналья!», «Тысяча чертей!», «Ланфрен-ланфра» и любые другие, какие только вспомните.

Сам же Боярский попробовал названный в его честь коктейль только в 2019 году.

— Какой я мягкий, оказывается! Не так противно. Я думал, что «Боярский» вызывает чувство тошноты, — оценил напиток артист.

Кроме классического «Боярского», есть и другие вариации:

  • «Синий Боярский» — коктейль с водкой, табаско и сиропом «Блю Кюрасао»;

  • «Боярский лонг» — вариант коктейля, который можно пить небольшими глотками. В этом варианте к алкоголю и сиропу добавляют лимонад, а подают его в бокале со льдом;

  • «Дочь Боярского» — версия коктейля с самбукой вместо водки. Считается более женским вариантом коктейля.

Кроме того, некоторые бармены считают классическим вариантом «Боярского» версию без табаско, а версию с острым соусом именуют «Кровавым Боярским».

6

У Боярского есть фанат

Вообще, наверное, у каждого артиста есть мало-мальский поклонник, но у Михаила Боярского отыскался редкий фанат, считающий своего кумира символом Петербурга. А поскольку поклонник этот еще и дизайнер (зовут его Юрий Ветров), то решил в честь юбилея затеять проект «75 усов», к участию в котором пригласил художников со всей страны. И ведь они откликнулись!

Все 75 иллюстраций мы, конечно, не покажем, но вот несколько ярких примеров — это пожалуйста.

7

Подражал «Битлам»

В юности Михаил Боярский был помешан на группе The Beatles. Будущий артист считал их богами и, подражая им, отрастил хаер.

— Как-то поздно вечером ко мне пришли в гости однокурсники, мы развлекались, а потом выпивка кончилась, и я решил добежать до ближайшего гастронома, — вспоминал Боярский.

Его пальто висело под кучей другой одежды, поэтому он, не разбираясь слишком долго, схватил и надел то, что висело сверху. Это оказалась женская шуба в пол из искусственного меха «под леопарда».

— И по пути в магазин, и уже у прилавков я пел изо всех сил, представляя себя Джоном Ленноном, мне казалось, я очень похож. Но милиционеры этого не поняли, тут же меня прищучили и предложили проехаться в отделение, — рассказывал артист. — А мне море по колено!

8

Не помогает внучке в шоу-бизнесе

Старшая внучка главного мушкетера всея Руси Екатерина росла непубличной персоной, но однажды всё же решила покорять шоу-бизнес и пошла в певицы. Знаменитый дед, по его же признанию, девушке в этом никак не помогает.

— Я не стараюсь способствовать продвижению ее таланта на большую сцену, поскольку у нее есть один минус, один из самых крупных, — это фамилия, — заявил Боярский. — Она еще ребенок. У нее не выросли когти и мозоли. С фамилией Боярская не попадешь никуда. Это, конечно, мешает, и закопают быстрее. Я готов ей помочь в этом плане. Не показать как и не пробить ее на телевизионные экраны, а просто сказать добрые слова.

Сейчас Екатерине Боярской 26 лет, она окончила институт кино, но в кинематограф ее пока не тянет.

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Михаил Боярский Артист Юбилей Факты Интересные факты Актер Три мушкетера
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Комментарии
6
Гость
19 минут
у него сын такой же.как и он.по любви.сидит в думе.папа всех пристроил и наградил
Гость
37 минут
Хороший человек.
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