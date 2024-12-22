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Образование Проверьте, а ваша попала в список? Худшие школы Ярославля по результатам ЕГЭ

Проверьте, а ваша попала в список? Худшие школы Ярославля по результатам ЕГЭ

Публикуем топ образовательных учреждений, выпускники которых не справились с экзаменами

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39 комментариев

Результаты ЕГЭ за 2024 год

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Минпросвещения утвердило расписание экзаменов на 2025 год. Это значит, что самое время выпускникам аккумулировать свои силы и начать усиленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В этом материале предлагаем вспомнить, как прошла итоговая аттестация у одиннадцатиклассников в Ярославле в 2024-ом. Сколько учеников добились высоких результатов и какие школы отличились по количеству не сдавших ЕГЭ.

— В Ярославле в 2024 году ЕГЭ сдавали 2447 выпускников. Чаще всего выпускники не набирали минимального балла для сдачи по обществознанию и биологии, — сообщили 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля.

Всего в Ярославле 26 выпускников из 13 школ получили 100 баллов на ЕГЭ. Два выпускника из школ № 49 и 58 получили по 200 баллов.

— Наибольшее количество 100-бальных результатов было по русскому языку — 15 человек справились на максимальный результат, литературе — 6 выпускников сдали на отлично. Самое большое количество 100-бальных результатов в школах Nº 58 и 49, гимназия № 3, — добавили в депобре.

Провалили хотя бы один экзамен выпускники 13 школ Ярославля, в их числе: № 11, 27, 58, 80, 87, 90, Гимназия № 2, 67, 84, 9, 18, 21, 23.

Напомним, что с 2024 года у школьников есть возможность пересдать один из экзаменов по выбору.

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Комментарии
39
Гость
22 декабря, 17:45
Зачастую никакой заслуги школ в 100 бальниках нет - они все занимаются с репетиторами. Это факт.
Гость
23 часа
Итоги по ЕГЭ - это скорее результат общих действий, родителей, ученика и школы. Родители на первом месте, именно они закладывают основы обучения еще до школы (рассказывают дома детям что, как и почему, читают книги, объясняют мир вокруг) и в начальных классах. То, как они сумеют с самого начала организовать учебный процесс своих детей, скажется на обучении в целом. Ученик уже сам дальше идет по своему пути на основе направления родителями. Школа всем все дает одинаково, а результаты разные именно благодаря родителям и работе самого ученика. Школы становятся "передовиками" просто из-за сложившихся условий престижности. Хотя гимназия №2 "провалила" этот тест. Пишу на основе своего опыта. Двое моих закончили обычную школу (нет в числе лучших или худших), один медалист, второй на 4 и 5. ВУЗы с отличием окончили. Работу себе нашли сами в хороших коллективах и с нормальным доходом. Так что вся эта престижность - филькина грамота. Самим надо работать, а не уповать на кого-то.
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