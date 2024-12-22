Проверьте, а ваша попала в список? Худшие школы Ярославля по результатам ЕГЭ

Результаты ЕГЭ за 2024 год Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Минпросвещения утвердило расписание экзаменов на 2025 год. Это значит, что самое время выпускникам аккумулировать свои силы и начать усиленно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В этом материале предлагаем вспомнить, как прошла итоговая аттестация у одиннадцатиклассников в Ярославле в 2024-ом. Сколько учеников добились высоких результатов и какие школы отличились по количеству не сдавших ЕГЭ.

— В Ярославле в 2024 году ЕГЭ сдавали 2447 выпускников. Чаще всего выпускники не набирали минимального балла для сдачи по обществознанию и биологии, — сообщили 76.RU в департаменте образования мэрии Ярославля.

Всего в Ярославле 26 выпускников из 13 школ получили 100 баллов на ЕГЭ. Два выпускника из школ № 49 и 58 получили по 200 баллов.

— Наибольшее количество 100-бальных результатов было по русскому языку — 15 человек справились на максимальный результат, литературе — 6 выпускников сдали на отлично. Самое большое количество 100-бальных результатов в школах Nº 58 и 49, гимназия № 3, — добавили в депобре.

Провалили хотя бы один экзамен выпускники 13 школ Ярославля, в их числе: № 11, 27, 58, 80, 87, 90, Гимназия № 2, 67, 84, 9, 18, 21, 23.