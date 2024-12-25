Стало известно, когда откроется платная парковка у Ярославля-Главного

Платная парковка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стало известно, когда откроется платная парковка у вокзала Ярославль-Главный. Как 76.RU сообщили городские власти, стоянка начнет работать с января. Правда, первый месяц будет пробным.

— До конца года планируется завершить все работы. С января начнется тестовый режим — первые 30 дней в это время она будет бесплатной, а далее — платной, — рассказали нашему порталу в департаменте дорожного хозяйства мэрии.

Напомним, по контракту, подрядчик должен был завершить работы по обустройству парковки до 1 декабря. Площадка рассчитана на 113 мест, 12 из которых предназначены для маломобильных групп населения. Стоимость стоянки составит 30 рублей в час.

— Сейчас установлены шлагбаумы, идёт их настройка, — рассказали в ДГХ 76.RU 25 декабря.

Что известно о подрядчике?

Обустраивать платную парковку у вокзала начали еще в ноябре 2024 года. Подрядчиком на объекте является ПАО «Мобильные Телесистемы» из Москвы. Контракт с компанией мэрия Ярославля заключила в конце октября 2024 года. За работы город заплатит 20,3 миллиона рублей. В эту стоимость входит закупка и установка необходимого оборудования.

К слову, с 2016 года в Ярославле работают две платные парковки — на Красной и Богоявленской площадях. Стоимость стоянки здесь также составляет 30 рублей в час. В планах властей сделать платное парковочное пространство на большей части улиц в центре города.