Штрафы для водителей увеличили, а скидку для их оплаты сократили — сколько придется платить за нарушения

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения с нового года. Правительство и Госдума уже одобрили изменения. Помимо этого, поменяется привычный способ оплаты. Если раньше в течение 20 дней можно было заплатить штраф со скидкой в 50%, теперь ее размер составит лишь 25%. Сколько придется платить с 1 января 2025 года за разные виды нарушений — в материале.
Почему решили поднять штрафы для водителей
Текущая система штрафов в России действует с 2013 года. Их размер не менялся более 10 лет, а инфляция за это время составила порядка 70%. К тому же, как отмечает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, текущие штрафы не являются сдерживающим фактором для нарушителей. Так же рассуждают в правительстве. Источник поясняет, что на принятие водителем решения о нарушении ПДД влияют два фактора: неотвратимость наказания и величина ответственности. Первый, по мнению властей, полностью реализован за счет систем фото- и видеофиксации. А вот величина ответственности не соответствует действительности.
Еще один важный фактор для увеличения — то, что деньги со штрафов идут в бюджет региона. Часть из них вкладывают в развитие дорожной инфраструктуры. А значит, когда увеличатся поступления, вырастут и финансовые возможности.
Как изменится размер штрафов
Планируя увеличение, правительство сделало акцент на самых «популярных» штрафах. Так, по новому проекту придется платить:
за непристегнутый ремень безопасности — 1500 рублей вместо 1000;
за вождение в нетрезвом виде — 45 000 рублей вместо 30 000 (аналогично поднимут и штраф за отказ от медосвидетельствования);
за превышение скорости — от 750 рублей до 7500 вместо текущих 500–5000;
за несоблюдение разметки и требований дорожных знаков — от 750 рублей до 7500 вместо 500–5000;
за проезд на красный свет — 1500 рублей вместо 1000;
за езду по обочине — 2250 рублей вместо 1500, а также за выезд на встречку — 1500–7500 рублей (сейчас 1000–5000 рублей);
за причинение легкого вреда здоровью — от 3700 до 7500 рублей вместо 2500–5000;
за причинение среднего вреда здоровью — от 15 000 до 30 000 рублей вместо текущих 10 000–20 000.