Автобус с десятками пассажиров слетел с дороги и упал в реку в Норвегии, погибли люди: новости 26 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 декабря.

В упавшем автобусе находились в том числе иностранные пассажиры Источник: nrk.no











Россиян из упавшего в Казахстане самолета увезли в Москву

Спецборт российского МЧС — самолет Ил-76 — утром 26 декабря вылетел из Актау в Москву, чтобы доставить восемь взрослых и ребенка, пострадавших вчера при крушении пассажирского авиалайнера Embraer 190. Об этом сообщает МЧС в своем канале.

Источник: МЧС России

— Психологи ведомства оказывают помощь родственникам пассажиров в Чеченской Республике, — говорится в сообщении.

Состояние троих россиян, пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау, оценивается как крайне тяжелое. Под наблюдением врачей остаются еще шесть граждан РФ. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

По результатам осмотров, одна из выживших россиянок находится в тяжелом состоянии, еще пятеро, в том числе ребенок, — в состоянии средней степени тяжести.

Дети военнопленных и пропавших без вести будут получать выплаты

Ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума будут получать дети тех военнослужащих, которые пропали или взяты в плен. Указ 26 декабря подписал Владимир Путин.

Согласно тексту, опубликованному на портале правовых актов, указ касается участников СВО и сирийских событий. Сумма будет определена прожиточным минимумом для того региона, где живет ребенок.

Выплаты будут начисляться со дня, указанного в приказе командира, но не ранее 1 декабря этого года и до момента освобождения из плена. В случае с пропавшим без вести выплаты будут начисляться не дольше чем полгода.

В Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера

С такой инициативой выступил глава МЧС России Александр Куренков.

— Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызываемую крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования, — сказал глава МЧС России.

Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

По словам Куренкова, федеральный уровень реагирования позволит привлечь к ликвидации разлива мазута ресурсы федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций. Кроме того, помощь пострадавшему региону выделят из резервного фонда правительства РФ.

По данным МЧС России, на сегодняшний день продолжаются работы по уборке побережья по пяти секторам. На данный момент специалисты вывезли 30 000 тонн загрязненного песка и грунта.

— К работам привлечены более 10 000 человек и 360 единиц техники, — сообщает ведомство.

В Петербурге медалью Росгвардии впервые наградили собаку

В Санкт-Петербурге служебную собаку впервые наградили медалью Росгвардии, сообщает 26 декабря телеграм-канал ведомства.

Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ

Маджар служил в специальном моторизованном Измайловском полку Росгвардии и шесть лет вместе с людьми охранял общественный порядок в Петербурге. За это время он выполнил более 200 задач. Сейчас установленный срок службы у него закончился.

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Командир полка полковник Дмитрий Мороз вручил Маджару знак отличия «За верную службу служебной собаки», угощения и игрушки. После награждения Маджара торжественно проводили на заслуженный отдых. Бронежилет сменили на «гражданский» комбинезон, и пса забрала новая хозяйка.

Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ











Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД

С Нового года в России в полтора раза вырастут штрафы за самые «популярные» у водителей нарушения ПДД. Соответствующий закон 26 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Ужесточат штрафы за такие нарушения, как превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, несоблюдение требований разметки и дорожных знаков, пьяное вождение и отказ от прохождения медосвидетельствования. К ним же попали ДТП с пострадавшими, если те получили травмы легкой или средней степени тяжести. Например, за пьяную езду будут штрафовать не на 30, а на 45 тысяч рублей, а срок лишения прав вырастет с 1,5-2 до 2-3 лет.

Помимо этого, закон меняет систему скидок при уплате штрафов ГИБДД вовремя. Пока еще можно скинуть сумму до 50%, если успеть оплатить в 20-дневный срок. Изменения уменьшат скидку и продлят период ее действия. С начала года нарушители будут платить 75% штрафа, если сделают это в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу.

В Норвегии рейсовый автобус с пассажирами вылетел с шоссе в озеро

Рейсовый автобус с примерно 60 пассажирами, в том числе иностранцами, вылетел с шоссе в озеро в Норвегии, по меньшей мере три человека погибли. Об инциденте сообщает телерадиокомпания NRK, ссылаясь на начальника штаба полиции провинции Нурланн Бента Аре Эйлертсена.

Источник: nrk.no

— На месте активно действуют экстренные службы. Автобус частично находится под водой, и пока что сообщается о трех погибших, четверо серьезно ранены. Всего происшествие затронуло 58 человек, — передает NRK слова Эйлертсена.

Сообщается, что в автобусе находилось много иностранных граждан. По данным источника, все люди, находившиеся в автобусе, выбрались наружу, трех человек доставили на вертолете в больницу, еще ряд пассажиров был эвакуирован в город Свольвер.

По словам Эйлертсена, на месте очень сложные погодные условия, это усложняет задачу экстренным службам.

ФСБ предотвратила покушения спецслужб Киева на высокопоставленных военных Минобороны РФ

ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на высокопоставленных военных МО РФ, задержаны четыре подозреваемых, передает ТАСС.

По информации источника, украинские спецслужбы планировали дистанционно взорвать бомбу, заложенную их агентом под автомобиль одного из руководителей МО. Бомбы были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами. Данные для Киева о местах жительства семей военных Минобороны собирал москвич.