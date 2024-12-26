«Орешник» могут применить «и сегодня, и завтра»: главные заявления Путина на пресс-конференции по итогам заседания ВЕЭС

Владимир Путин сказал, что его переговоры с Трампом могут состояться в Словакии Источник: news_kremlin / T.me











26 декабря Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС (Высший Евразийский экономический совет). В этом материале мы собрали главные заявления президента.

Про применение «Орешника»

Владимир Путин отметил, что возможность применения «Орешника» не исключена в любой необходимый момент.

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определенное оружие, мы используем такое же. Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем.

Но мы не спешим, у нас ведь, это не секрет, пока немного этих систем «Орешник», они у нас есть, и не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно.

Мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость».

Про окончание СВО

Президент заявил, что стремится к решению конфликта на Украине. На слова журналиста о том, что в команде Трампа говорят о заморозке конфликта при условии гарантированной отсрочки вступления Украины в НАТО на 10–20 лет, Путин сказал, что такие сроки не имеют значения в исторической перспективе.

«Это не тайна никакая: еще в 2021 году действующий пока президент Байден предложил мне именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она сейчас не готова.

На что я резонно ответил: «Ну да, она не готова сегодня. Вы ее подготовите и примете». С точки зрения исторических, так сказать, расстояний и сроков это одно мгновение. Для нас какая разница, сегодня, завтра или через десять лет?»

Про поддержку участников СВО

По словам президента, поддержка участников СВО — это задача номер один.

«У нас сбалансированная макроэкономическая политика. Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения. Разумеется, исходим из того, что будем решать все задачи специальной военной операции. Это вообще задача номер один. Будем поддерживать ребят наших, которые, вот мы с вами разговариваем, а они сражаются».

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