«Милый, смотри, что потерял»: смотрим фотосессию бывшей жены певца SHAMAN'а — у нее голливудская улыбка и яркие платья

Источник: пресс-служба артиста











Новости о разводе певца SHAMAN'а (Ярослава Дронова) с его женой, топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой, поразили многих фанатов артиста. Ведь эта пара считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Они были вместе 7 лет, причем поженились еще на втором свидании. Наши коллеги из Starhit.ru узнали, как бывшая жена певца пережила развод и живет сейчас.

Процесс развода

Первые сообщения о разводе казались слухами из Telegram-каналов. Однако пара быстро их подтвердила. Они выступили с заявлением 26 сентября, где поблагодарили друг друга за прожитые годы. Причиной разрыва бывшие супруги назвали плотный график друг друга, при котором они практически не виделись.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид, — заявил SHAMAN.

Его слова подтвердила и Елена Мартынова.

— Отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным, — объявила Елена.

Развелись супруги уже 14 октября. Всё обошлось без скандалов и ссор.

Жизнь после брака

Судя по всему, разрыв с 33-летним SHAMAN'ом пошел 46-летней Елене Мартыновой на пользу. В социальных сетях она опубликовала красивую фотосессию, которую поклонники уже в шутку окрестили «милый, смотри, что потерял».

В преддверии Нового года Елена Мартынова провела фотосессию Источник: Starhit.ru

— С наступающим! Уходящий год был для меня непростым, но я его отпускаю с легким сердцем. Очень давно я не чувствовала себя такой свободной! 2025-й — год Змеи, мой год. И я его с нетерпением жду! Хорошего всем года, праздничного настроения, добрых и преданных людей рядом! — написала Мартынова.

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Правда не до конца понятно, насколько свободна бывшая жена Дронова. В соцсетях поклонники публиковали ее фото с певцом Егором Кридом. Пока неясно, друзья они, любовники или же это творческий союз. Елена — признанный профессионал в своей области, и многие считают, что именно она поспособствовала тому, чтобы SHAMAN стал звездой. Однако Мартынова опровергает эти слухи.

Сам же Дронов шутил: женился на Мартыновой в 2017-м, а популярным стал лишь в 2022-м. Хотя и признавал: бывшая жена сыграла немаловажную роль в его становлении как артиста и помогала в нелегкий период до прихода популярности. Очевидно, без ее поддержки ничего бы не произошло.

Дронов же недолго страдал от одиночества. Ему приписывают роман с коллегой по этно-опере «Князь Владимир» певице Асият Сайгидовой. На репетиции он приносит ей цветы и подарки. Также нередко он обнимает и касается девушки. Кстати, по сюжету оперы они тоже играют возлюбленных.

Источник: Starhit.ru / T.me