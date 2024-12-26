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Страна и мир Крушение самолета в Актау «Все ждали своей участи»: что творилось на борту упавшего самолета Баку — Грозный: видео

«Все ждали своей участи»: что творилось на борту упавшего самолета Баку — Грозный: видео

При падении самолета погибли 38 человек

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1 комментарий

Выжившие в авиакатастрофе вспоминают, что происходило в момент падения

Источник:

Утром 25 декабря в районе Актау в Казахстане рухнул пассажирский самолет. Он направлялся из Баку в Грозный. 38 человек, включая пилотов, погибли. 29 человек выжили, среди них были и граждане России. Все они сидели в хвостовой части самолета.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока выясняют специалисты. Одна из основных версий — воздушное судно столкнулось со стаей птиц. По словам заслуженного пилота России Юрия Сытника, птицы могли врезаться в двигатели, повредив сразу оба.

— В двигателях — там гидронасосы работают по управлению самолетом. Значит, [пилоты] перешли на аварийное управление, которое не очень эффективное, и могло не хватить рулей для доворота на полосу, — объяснил он.

Другая версия произошедшего — взрыв кислородного баллона. Один из выживших пассажиров, Субхонкул, рассказал, что самолет несколько раз пытался совершить посадку, а затем произошел взрыв.

Он рассказал, что экипаж делал всё по инструкции. Бортпроводники пытались успокоить пассажиров до последнего. Субхонкул считает, что место в хвосте самолета спасло ему жизнь.

— Погибли те, кто сидел посередине, потому что самолет развалился, и, я так понял, те, кто сидел впереди. Когда я из самолета вышел, то переднюю часть не увидел, — вспоминает мужчина.

Уцелевшие пассажиры сразу принялись помогать пострадавшим. В это время в аэропорту Грозного собрались родственники и друзья, которые переживали за своих близких.

Подробнее об авиакатастрофе в Актау — в нашем видео.

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Комментарии
1
Инженер1
1 час
А на фюзеляж напали тоже птички
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