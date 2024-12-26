В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

Днем 26 декабря в торгово-развлекательном центре «Аура» в Ярославле сработала пожарная сигнализация. Около 16:00 посетителей вывели на улицу, к зданию подъехали пожарные машины.
— Не ложная, на выезде — дым и вода хлещет, — написала в комментариях в группе «Подслушано в Ярославле» ярославна Ирина Прохорова.
— Пожарные три машины приехали, и кто-то говорит, что на парковке был дым, — добавила Таня Ларина.
— Стоим, ждем чуда, а кто-то вообще без курток, — поделилась пользовательница под ником khovrina.var.
Судя по кадрам, записанным очевидцами, толпу вывели на улицу. При этом люди не спешили расходиться. Многие стояли у входа в торговый центр.
Как сообщили 76.RU в МЧС, произошла ложная тревога. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация.
— На место выехали три единицы техники, — добавили в пресс-службе МЧС.
По данным на 16:35 «Аура» работает в штатном режиме. Людей запустили обратно в торговый центр.