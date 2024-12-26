В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

Вечером 26 декабря в Ярославле эвакуировали «Ауру» Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram











Днем 26 декабря в торгово-развлекательном центре «Аура» в Ярославле сработала пожарная сигнализация. Около 16:00 посетителей вывели на улицу, к зданию подъехали пожарные машины.

— Не ложная, на выезде — дым и вода хлещет, — написала в комментариях в группе «Подслушано в Ярославле» ярославна Ирина Прохорова.

— Пожарные три машины приехали, и кто-то говорит, что на парковке был дым, — добавила Таня Ларина.

— Стоим, ждем чуда, а кто-то вообще без курток, — поделилась пользовательница под ником khovrina.var.

Судя по кадрам, записанным очевидцами, толпу вывели на улицу. При этом люди не спешили расходиться. Многие стояли у входа в торговый центр.

В МЧС назвали причину эвакуации в «Ауре» Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Как сообщили 76.RU в МЧС, произошла ложная тревога. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация.

— На место выехали три единицы техники, — добавили в пресс-службе МЧС.