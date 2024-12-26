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Происшествия В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

В Ярославле эвакуировали крупнейший торговый центр. Что случилось

Десятки людей вывели на улицу

745
3 комментария

Вечером 26 декабря в Ярославле эвакуировали «Ауру»

Источник:

Днем 26 декабря в торгово-развлекательном центре «Аура» в Ярославле сработала пожарная сигнализация. Около 16:00 посетителей вывели на улицу, к зданию подъехали пожарные машины.

— Не ложная, на выезде — дым и вода хлещет, — написала в комментариях в группе «Подслушано в Ярославле» ярославна Ирина Прохорова.

— Пожарные три машины приехали, и кто-то говорит, что на парковке был дым, — добавила Таня Ларина.

— Стоим, ждем чуда, а кто-то вообще без курток, — поделилась пользовательница под ником khovrina.var.

Судя по кадрам, записанным очевидцами, толпу вывели на улицу. При этом люди не спешили расходиться. Многие стояли у входа в торговый центр.

В МЧС назвали причину эвакуации в «Ауре»

Источник:

Как сообщили 76.RU в МЧС, произошла ложная тревога. На парковке задымил автомобиль, из-за этого сработала противопожарная сигнализация.

— На место выехали три единицы техники, — добавили в пресс-службе МЧС.

По данным на 16:35 «Аура» работает в штатном режиме. Людей запустили обратно в торговый центр.

ПО ТЕМЕ
Эвакуация ТЦ Торговый центр МЧС ТРЦ Пожарная сигнализация
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Комментарии
3
Гость
35 минут
В Рыбинске район Переборы остался без горячей воды и тепла. Как сообщают местные коммунальщики произошла авария на сетях
Гость
37 минут
Страшно очень страшно, боимся даже выходить из дома
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