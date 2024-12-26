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Экономика Кризис-2024 эксперт Жадность провайдеров или объективная необходимость? Разбираемся, почему дорожают связь и интернет в России

Жадность провайдеров или объективная необходимость? Разбираемся, почему дорожают связь и интернет в России

Сами компании уверяют, что поднимают цены из-за госрегулирования и новых налогов

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8 комментариев
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Конец 2024 года принес множество неприятных новостей для пользователей услуг связи в России. То есть, считай, для всех и каждого россиянина. Был заблокирован мессенджер Viber, которым, по оценкам Mediascope, пользовались 26% граждан страны (это третье место по популярности после Telegram и WhatsApp).

Теперь на полном серьезе пользователи обсуждают, когда может быть заблокирован и WhatsApp (его доля — 79% населения в возрасте старше 12 лет). Однако никаких официальных подтверждений этому пока нет.

Зато в работающих в России мессенджерах могут запретить входящие звонки. Пока что из-за рубежа, сообщили в Роскомнадзоре. Операторы связи уже этим занимаются, но может понадобиться законодательное регулирование. Примерами могут стать некоторые арабские страны, где в зарубежных мессенджерах, в том числе в WhatsApp, запрещены не только голосовые, но и видеозвонки.

Впрочем, одними лишь запретами ситуация в телекоме не исчерпывается. С января повышается плата. Объявили об этом многие операторы связи: корректировки могут затронуть обладателей тарифных планов. Компании объясняют это «приведением ценника в соответствие со справедливым рыночным уровнем».

Операторы начали уведомлять россиян о повышении тарифов с начала 2025 года. Компании отмечают, что изменения в регионах коснутся, в частности, тарифных планов на домашний интернет и интерактивное ТВ.

Какие еще неприятные сюрпризы могут ждать пользователей услуг связи в 2025 году? Об этом MSK1.RU поговорил с экспертами.

— Рост тарифов объясняется инфляцией, необходимостью инвестировать в инфраструктуру и расширение услуг, а также стремлением к суверенному интернету, — говорит эксперт по коммуникациям и связям с общественностью команды PRoud.365 Виталий Лавринович. — Это шаг, направленный на компенсацию растущих затрат и улучшение качества сервиса. Однако повышение цен на базовые пакеты, которые активно используют социально уязвимые группы населения, всё же вызывает вопросы.

— Но если издержки действительно растут, что делать провайдерам?

— В условиях роста цен важно внедрить более гибкую тарифную систему с учетом социального положения клиентов. Например, для пенсионеров, многодетных семей и бюджетников. Введение скидок и льгот для разных категорий пользователей помогло бы сделать интернет реально более доступным и сбалансировать интересы провайдеров с социальной ответственностью.

— Как думаете, насколько подорожают услуги связи в целом в 2025 году?

— Прогнозировать рост цен сложно. Слишком много факторов — это инфляция, необходимость развития инфраструктуры, плюс госрегулирование и конкуренция. Если инфляция останется высокой, а операторы связи продолжат инвестировать в модернизацию и новые технологии, это может привести к росту тарифов. Кроме того, усиление государственного контроля за интернетом и возможные новые налоги могут увеличить стоимость услуг. Однако сильная конкуренция сдерживает рост цен, хотя в случае ухудшения рыночной ситуации компания может повысить тарифы без риска потерять клиентов.

С большим скепсисом оценивает тарифную политику крупных операторов связи и доктор экономических наук, профессор РЭУ Плеханова Юрий Ляндау. Как и Лавринович, он считает, что у компаний есть люфт для того, чтобы не допускать резкого роста тарифов.

— Понятно, что цены на всё растут, компаниям необходимо повышать заработные платы сотрудникам, увеличиваются другие расходы, естественно, требуется рост выручки, — рассуждает Ляндау. — Но у компаний есть два варианта: первый — это просто поднятие цен, второе — это увеличение количества клиентов и рост среднего чека за счет предоставления дополнительных услуг. Во втором случае требуется серьезная оптимизация, так как увеличение количества предоставляемых услуг требует дополнительных затрат.

— Понятно, что большинство бизнесменов выберут первый путь, просто потому что это проще и быстрее.

— Да, к сожалению, большинство компаний выбирает первый путь. Особенно те, которые фактически выступают монополистами в определенной сфере. В данном случае — в сфере связи. Хотя развитие цифровых мобильных операторов может создавать им конкуренцию. Но тут еще нужно понимать, что определенными преимуществами обладает тот, у кого есть физическое оборудование, а многие цифровые операторы зачастую вынуждены его арендовать.

— То есть цены будут только расти?

— Лично мне хотелось бы верить, что в ближайшие несколько лет развитие технологий интернета приведет к полному покрытию всей страны и, как следствие, к существенному снижению цен. Но пока мы видим, что крупные компании пытаются максимизировать свои заработки, лишь увеличивая цены.

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Повышение цен на услуги связи Интернет Провайдеры Рост цен на услуги Интернет-провайдер
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Комментарии
8
Гость
1 час
Потому что всё идёт по Плану Табрического, скоро и сотовой связи не будет - люди простые люди просили умоляли об этом!!!!
Гость
1 час
в братской СевКорее нет никакой сотовый связи - готовьтесь недорогие россияне, это в плане есть
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