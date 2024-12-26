Пытались сделать стильным ТЦ: появилась информация о попытке продажи знаменитого недостроя в Ярославле

Инвестора, который вдохнет в здание вторую жизнь, ищут уже несколько лет Источник: Александра Мамонтова / T.me











В Ярославле вновь не смогли продать знаменитый недострой на улице Труфанова в Дзержинском районе. Бетонный остов несостоявшегося торгового центра простаивает в районе дома № 19. Портал 76.RU выяснил, что на участие в аукционе не подали ни одной заявки.

— Аукцион был признан не состоявшимся, — уточнили нашему корреспонденту в агентстве по аренде земельных участков Ярославля.

Торги должны были пройти 25 декабря в 11 утра. Начальная цена недостроя — 46 миллионов 584 тысячи рублей. Вот уже который аукцион подряд ее не снижают, не смотря на то, что желающих его покупать не находится. Правда, однажды бизнесмен Александр Лапшин изъявил желание стать новым собственником заброшки, но предпринимателю ее не отдали. Так вышло, поскольку он был единственным участником аукциона.

По документам степень готовности здания — 43%. Площадь застройки 2670,5 квадратного метра. Сам недострой расположен на земельном участке 6 тысяч 912 квадратных метров с разрешенным использованием «для строительства 4-этажного с мансардой торгово-сервисного центра с инженерными коммуникациями».

Судя по всему, по такой стоимости мало кто захочет купить заброшенный торговый центр. А вот будут ли ее снижать в будущем — вопрос. Местные жители надеются, что с серой заброшкой сделают уже хоть что-то.

— Местные к нему уже привыкли, но смотреть на эти развалины неприятно. Хочется, чтобы его как-то привели в порядок. Но только чтобы не строили высотку. Пусть сделают что-то в этом же размере. Например, магазин, — рассказала читательница 76.RU Екатерина.

Неудавшийся проект предпринимателей

Заброшке в Брагине уже почти 20 лет. Построить ее решили в 2004 году. Тогда этим вопросом занималось муниципальное предприятие «Брагино».

Предприниматели, вложившиеся в проект, рассказывали, что мэр Ярославля тех времен Виктор Волончунас убедил бизнесменов, что пора перебираться из устаревших палаток в современный торговый центр. Бизнесменам идея понравилась, решили скинуться на строительство ТЦ. Кто-то снимал финансы с вкладов, кто-то влезал в займы, а кто-то «выдергивал» из отложенных на покупку квартиры. Рассчитывали, что в новом ТЦ дела пойдут в гору. и он принесет денег больше, чем на него потратили.

Увы и ах, проект был обречен. По словам бизнесменов, МУП «Брагино» тогда получило от предпринимателей около 100 миллионов рублей. Стройка началась, но быстра замерла. Спустя годы люди пытались вернуть свои деньги. Но получили лишь крохи от того, что вложили.

После многочисленных судов брошенный торговый центр несколько раз пытались продать, но никто не хотел его покупать. В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что у недостроя три владельца — ООО «Тринитистрой», Лилия Трофимова и Ольга Пижицкая. Судебным решением объект изъяли, чтобы продать с торгов.

Позже на месте заброшки хотели разрешить строить жилые дома. В мэрии Ярославля рассказывали, что предложение о смене разрешенного вида использования вынесут на общественные обсуждения. Власти объяснили, что это решение было принято, чтобы повысить инвестиционную привлекательность здания. Надеялись, что кто-то из предпринимателей обратит на него внимание, если можно будет строить дома.