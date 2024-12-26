Украдено 400 миллионов: в Ярославле вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве ЖК

Застройщика, обманувшего дольшиков и банки, приговорили к трем годам заключения Источник: Ярославский областной суд, Михаил Костров / Vk.com











В Кировском районном суде Ярославля 26 декабря вынесли приговор по резонансному делу о мошенничестве при строительстве микрорайона «Новый Ярославль». Расследование и судебные разбирательства по этому вопросу шли около 7 лет. На скамье подсудимых оказался 52-летний генеральный директор фирмы-застройщика «Руф Стайл Констракшен» Руслан Селезнев. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, на сумму более 400 млн рублей.

— С декабря 2014 года по май 2017 года подсудимый заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Новый Ярославль» в деревне Губцево в Ярославском районе. Ожидалось, что будет построено более ста жилых трехэтажных домов, садик и школа. В этот же период подсудимый заключил несколько договоров с банком об открытии кредитных линий на строительство. Но в январе 2017 года строительство было прекращено. Обязательства перед участниками долевого строительства застройщик не выполнил, кредиты банку не вернул. Полученные деньги использовал на личные нужды, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

В итоге 142 дольщика лишились более 180 млн рублей, банк — свыше 216 млн рублей.

Селезневу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-застройщика взяли под стражу прямо в зале суда. Однако приговор в законную силу не вступил. У осужденного есть возможность оспорить вердикт.

В прокуратуре Ярославской области отметили, что благодаря Фонду защиты дольщиков на настоящий момент ярославцам вернули вложенные ими деньги.

Напомним, ЖК «Новый Ярославль» должен был появиться недалеко от границы Дзержинского района Ярославля. Проект активно рекламировали власти и сам застройщик — ярославская компания «Руф Стайл Констракшен». Людям обещали бюджетное жилье по выгодны ценам — 35 тысяч рублей за квадратный метр. Участок официально расположен в Ярославском районе, но его собирались присоединить к городу.

На территории ЖК планировалось возведение домов высотой в 3–4 этажа, выполненных в стиле неоклассицизм. Площадь квартир должна была варьироваться от 17 до 130 квадратных метров.

Первые дома должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. Однако, едва начавшись, стройка забуксовала и вскоре остановилась совсем. Гендиректор компании-застройщика Руслан Селезнев попал под следствие.