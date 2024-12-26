НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 761мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 99,23
EUR 103,30
Шпроты с ботулизмом
Массовое ДТП под Ярославлем
Вырастут цены на электрички
Что будет с недостроенным ТЦ
Куда переехал Крош
Выгодный бизнес
Платная парковка у вокзала
Подняли тарифы на проезд
Предновогодняя афиша
Что дарить на Новый год
Криминал Украдено 400 миллионов: в Ярославле вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве ЖК

Украдено 400 миллионов: в Ярославле вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве ЖК

Какое наказание выбрали для застройщика

1 104
4 комментария

Застройщика, обманувшего дольшиков и банки, приговорили к трем годам заключения

Источник:

В Кировском районном суде Ярославля 26 декабря вынесли приговор по резонансному делу о мошенничестве при строительстве микрорайона «Новый Ярославль». Расследование и судебные разбирательства по этому вопросу шли около 7 лет. На скамье подсудимых оказался 52-летний генеральный директор фирмы-застройщика «Руф Стайл Констракшен» Руслан Селезнев. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, на сумму более 400 млн рублей.

— С декабря 2014 года по май 2017 года подсудимый заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Новый Ярославль» в деревне Губцево в Ярославском районе. Ожидалось, что будет построено более ста жилых трехэтажных домов, садик и школа. В этот же период подсудимый заключил несколько договоров с банком об открытии кредитных линий на строительство. Но в январе 2017 года строительство было прекращено. Обязательства перед участниками долевого строительства застройщик не выполнил, кредиты банку не вернул. Полученные деньги использовал на личные нужды, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

В итоге 142 дольщика лишились более 180 млн рублей, банк — свыше 216 млн рублей.

Селезневу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-застройщика взяли под стражу прямо в зале суда. Однако приговор в законную силу не вступил. У осужденного есть возможность оспорить вердикт.

В прокуратуре Ярославской области отметили, что благодаря Фонду защиты дольщиков на настоящий момент ярославцам вернули вложенные ими деньги.

Напомним, ЖК «Новый Ярославль» должен был появиться недалеко от границы Дзержинского района Ярославля. Проект активно рекламировали власти и сам застройщик — ярославская компания «Руф Стайл Констракшен». Людям обещали бюджетное жилье по выгодны ценам — 35 тысяч рублей за квадратный метр. Участок официально расположен в Ярославском районе, но его собирались присоединить к городу.

На территории ЖК планировалось возведение домов высотой в 3–4 этажа, выполненных в стиле неоклассицизм. Площадь квартир должна была варьироваться от 17 до 130 квадратных метров.

Первые дома должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. Однако, едва начавшись, стройка забуксовала и вскоре остановилась совсем. Гендиректор компании-застройщика Руслан Селезнев попал под следствие.

Недостроенный микрорайон долго стоял, как призрак, зарастая травой и деревьями. Но в 2024 году участок вместе с остовами домов выставили на торги и в итоге отдали под комплексную застройку краснодарской компании.

ПО ТЕМЕ
Суд Застройщик Мошенничество
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Светлана Светличная
1 час
вот так разворовывают пока вы прирастает!!!- сейчас кому надо занесет и выйдет по УДО...............
Гость
1 час
Три года за 400 млн? очень жестоко ))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Анонимное мнение
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление