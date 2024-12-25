2025 год испытает Львов на прочность, а Скорпионам сулит крупный выигрыш: гороскоп

Эльза Кушина рассказала о событиях, которые ждут всех знаков зодиака в 2025 году Источник: Дмитрий Гладышев











Год Змеи станет для всех знаков зодиака важным и решающим. Многим придется сделать болезненный выбор: одни распрощаются со старой работой, другие — с изжившими себя отношениями. Но в любом случае 2025 год будет интересным и насыщенным. Подробнее — в прогнозе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Для Овнов 2025 год будет непростым. Представители этого знака будут постоянно сталкиваться с ситуациями, когда им придется быть под чьим-то контролем и играть по чужим правилам. Зачастую эти обстоятельства будут выводить Овнов из себя, поэтому на протяжении всего года вероятны конфликты, разногласия и нервозное состояние.

Но такие уроки даны неспроста. В 2025 году Овну придется стать сильнее, чтобы найти в себе силы отказаться от всего старого и ненужного (вплоть до увольнения с нелюбимой работы или переезда в другой город). Главный совет — научитесь быть гибким. Овны наконец готовы к глобальным переменам. Представители знака захотят измениться еще и внешне, поэтому задумаются о смене имиджа.

А вместе с тем Овны привлекут в свою жизнь новые события. Одиноких ждет головокружительный роман, а семейных — новый этап в отношениях (брак, появление ребенка и так далее).

Также в этом году Овны узнают о секретах, которые от них скрывали. Это может пошатнуть их эмоциональное состояние. Важные события для Овна могут быть особо проявлены ближе к весне и летом, когда планеты Сатурн и Нептун начнут свое движение в данный знак. Трансформация Овнов пройдет через ситуации с семьей и недвижимость (возможны конфликты из-за наследства или ценного подарка).

Телец

Для Тельцов год будет нестабильным и очень эмоциональным. На первое место выйдут вопросы самореализации. Угнетенные чувства из-за упущенных возможностей не покинут представителей знака до тех пор, пока они не найдут в себе силы предпринять смелые действия, не начнут ставить перед собой более амбициозные цели.

Тему карьерного и профессионального роста обязательно нужно проработать, чтобы выйти на новый качественный уровень жизни.

Главным якорем, тормозящим Тельцов в делах, станут лень и апатия. Избегайте такого состояния, и все поставленные цели будут достигнуты. В 2025 году значимыми помощниками станут партнеры (по браку, бизнесу), прислушивайтесь к ним. Но будут и моменты, когда ожидания не совпадут с реальностью. Например, Тельцы задумаются о получении новой профессии, но впоследствии поймут, что потраченные время и средства того не стоили. Спешить расстраиваться не нужно, ведь полученный опыт пригодится чуть позже.

Весной и летом Тельцы почувствуют силы на новые свершения. Проекты, которые от и до будут реализовываться представителями знака, ждет успех. К концу 2025 года Тельцы откажутся от каких-то старых убеждений и будут готовы к более значимым переменам в жизни.

Близнецы

В целом 2025 год для Близнецов будет положительным, особенно в летний период, когда планета Уран перейдет в знак зодиака Близнецы — это даст много приятных событий. Правда, такой удачливый период будет часто сопряжен с риском. И хотя представители знака будут иногда мучиться от сомнений, они найдут верный выход. В начале года от Близнецов сами самой отпадут дела, которые долгое время тяготили их. Возможно, что вместе с этими хлопотами уйдут из поля зрения и токсичные люди. Поэтому расстраиваться раньше времени не нужно.

Стоит заметить, что одной из самых волнующих тем для Близнецов станут финансы. Представители знака будут недовольны материальным положением и активно примутся решать эту проблему. Отсюда могут возникнуть сложности в других делах: семье будет не хватать внимания, будет переутомление. Но в награду Близнецы получат уважение со стороны коллег, а также улучшение финансового положения.

Девиз 2025 года для Близнецов звучит так: «Меньше слов — больше дела».

Рак

Раки в 2025 году будут озадачены семейными вопросами, а также темами переезда и расширения жилплощади. Представителям знака зодиака следует ждать новостей от домочадцев — например, кто-то может объявить о новом замужестве или беременности. А еще звезды благоволят тем Ракам, что собираются приобрести новую недвижимость.

Но 2025 год заставит представителей знаков еще и расти профессионально. Отсюда новые свершения (новая должность или прибавка к зарплате), большой труд и тяга к новым знаниям. Раки, решившиеся на профессиональное обучение, точно найдут положительный отклик от своего начальства.

Первая половина года будет более напряженной для Рака (вероятны срывы, психи), а вторая — более гармоничной (спокойной).

Лев

Предстоящий 2025 год для Львов выдастся испытывающим. И первым толчком этому послужит окружение. Например, могут возникнуть недопонимания с партнерами, знакомыми, союзниками, коллегами и родными. Львы будут бескомпромиссны, поэтому разрешить быстро конфликты не получится. И если представители знака допустят ситуации отшельничества (когда они не хотят никого видеть), то это может привести к большим переменам — возможно, общение с кем-то ранее значимым навсегда прекратится.

Львы захотят большего и решатся на изменения во внешности, а ближе к середине года задумаются и о переезде в новое место (квартиру, район, город или страну).

Важно заметить, что оппозиция планеты Плутона к управителю этого знака Солнцу, которое покровительствует Льву, будет испытывать человека на прочность. Возможно, представители знака это прочувствуют через ситуации давления, манипулирования, провоцирования, борьбы, конкуренции, выживания, потери. Поэтому в 2025 году Льву лучше посвятить время себе, занимаясь самопознанием.

Дева

Дева в 2025 году может ощутить большое напряжение, особенно в теме работы. Есть вероятность, что на представителей знака взвалят слишком много обязанностей и ответственности. Поэтому Девы будут чувствовать усталость, апатию и желание бросить всё. И звезды говорят, что смена места работы — не такая уж и плохая идея.

Летом возможно возращение старых ситуации, людей из прошлого. В этот период важно не наломать дров, особенно принимая новые решения.

Главный урок, который Девам нужно усвоить в 2025 году, — стоит научиться отстаивать свои интересы и уметь принимать поддержку.

Весы

А вот Весам 2025 год покажется намного проще, чем 2024-й. Уже весной у представителей знака вероятны неожиданные изменения в тех темах, которые тянутся у Весов уже долго.

Также у Весов в этом году ожидаются большие перемены в личной жизни. Одних ждет брак, других — развод. Напряженно они будут себя чувствовать и в профессиональной сфере. Вероятно, Весы почувствуют, что достойны большего, чем имеют сейчас.

Легче станет во вторую половину года, когда Весы задумаются о самореализации. Отсюда представителям знака в этом году нужно быть более открытыми: обучаться, общаться с новыми людьми, пробовать необычные занятия. Впоследствии это принесет свои плоды, и Весы будут чувствовать себя счастливее.

Скорпион

У Скорпиона год будет насыщенным, особенно это коснется темы семьи и недвижимости. Но не всегда ситуации будут положительными, поскольку 2025 год для представителей знака возможен как трансформационный. Иными словами, в этот период Скорпионов ждут эмоциональные потрясения, к которым они могут оказаться не готовы (потеря близких, срочная смена работы, вынужденный переезд или продажа квартиры).

Управитель данного знака Плутон заставляет Скорпиона снова измениться и поменять свой вектор развития, чтобы стать сильнее. Представителям знака нужно будет больше времени проводить с семьей и меньше с ними конфликтовать. В результате это принесет большое уважение, любовь и благополучие: вероятны крупные выигрыши или появление новых источников дохода.

Стрелец

Первая половина 2025 года будет более напряженной для Стрельцов. Большое внимание стоит уделить личной жизни, так как вероятны разногласия и непонимание. Особенно это касается нерешительных представителей знака, которые тянут с делами (не узаконивают брак, не обсуждают продолжение рода и так далее).

Также большую значимость для Стрельца в этом году играет его окружение. Он буквально отзеркаливает настрой людей, которые с ним проводят время. То есть если рядом оптимисты, то и Стрельцы чувствуют себя хорошо, а если пессимисты, то их не отпускает чувство тревоги.

Не исключено, что именно в этот период представители знака будут ведомы на вредные привычки. С этим нужно быть осторожнее, ведь бороться с эмоциональными всплесками придется Стрельцам часто, а уход от реальности — не выход. Что касается потрясений, то они все будут из рабочей сферы. Стрельцы захотят освоить новое дело.

Козерог

В 2025 году Козероги почувствуют изменения, особенно в вопросах финансов. Прежний заработок больше не будет устраивать амбициозных представителей знака. Кто-то задумается о смене профессии, а кто-то найдет себе новые источники дохода.

Комфорт — это та тема, которую будут прорабатывать Козероги весь год. Представители знака жаждут перемен и готовы к ним. Также большое внимание они будут уделять семье и домашним делам: зачастую им придется подстраиваться под чужие потребности, менять свой образ жизни кому-то в угоду.

Важно понимать, что, взваливая на себя всё вышеперечисленное, Козерогу надо не забывать о здоровье. Без должного отдыха и правильного образа жизни общение с врачами в 2025-м Козерогам гарантировано. А еще в этом году в вашей жизни появится партнер, который приоткроет новые горизонты. Здесь главное — не упираться рогами и принять помощь.

Водолей

Для Водолеев 2025 год будет насыщенным, особенно это ощутят те, кто родился с 23 по 30 января. Вероятны продолжения тех событий, которые начались у Водолеев еще в конце 2024 года. Проблемы уйдут, только если представители знака решатся на большие перемены (даже если не хочется).

Водолею важно понять, что переход планеты Плутон в этот знак дает трансформацию (изменение), откидывая всё старое и ненужное, которое тянет его вниз. Больших перемен стоит ожидать в личной жизни: головокружительный роман, семья, рождение детей, поклонники.

В профессиональной сфере тоже всё нестабильно. Водолеи почувствуют тягу к новым знаниям, захотят сменить работу. Важно понимать, что все перемены, которые будут происходить у Водолеев в 2025 году, — это начало длинной цепочки событий, растянутых на долгие годы. Весной наиболее вероятны судьбоносные решения.

Рыбы

В целом 2025 год для Рыб будет неплохим. Представителям знака придется принять все те перемены, которые будут происходить в их жизни. Особенно эмоциональные встряски ждут Рыб в семейных делах — например, не исключены ссоры, дележка имущества или наследства. Может поменяться и состав семьи — рождение детей, смерть родственников, развод.

Смена привычного хода вещей заставит представителей знака переосмыслить свою жизнь. Некоторые Рыбы захотят кардинальных перемен: переезда на новое место, смены профессии.

Также представители знака большую часть времени будут по-прежнему посвящать себя теме труда и финансов: заниматься заработком (накоплениями / материальными вопросами), где порой приходится ограничивать себя в чём-то, экономить, посвящать много сил и времени работе. Это будет тяготить чувствительных Рыб. Но важно понимать, что подобное положение рано или поздно закончится — когда Сатурн выйдет из знака зодиака Рыб. Зато во второй половине года представителей знака ждет большая радость — долгожданное предложение, череда праздников, удовольствий.