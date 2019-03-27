«На её месте мог быть любой из нас»: ярославцы бросились помогать женщине, покалеченной глыбой льда

История 54-летней Марины Тетерюковой, пострадавшей от рухнувшей с крыши глыбы льда, вызвала сочувствие в сердцах ярославцев. Люди переживают — у женщины очень тяжёлые травмы, и семья просто не знает, где взять столько денег на лечение.
В нашей группе «ВКонтакте» подписчики откликнулись — кто-то советует клинику для реабилитации, а кто-то сразу предложил сыну Марины открыть сбор.
— Денис, открывайте сбор денег на лечение мамы!!! Думаю, ярославцы не останутся равнодушными, ведь на месте Марины может оказаться любой из нас, — написала Ирина Васильева.
Денис Тетерюков прислушался к советам — счёт открыл. Чтобы помочь семье, можно связаться с Денисом.
Глыба льда с крыши обрушилась на Марину Тетерякову около двух месяцев назад. Все случилось на Большой Октябрьской. Приехавшим докторам скорой помощи 54-летняя Марина Тетерюкова пожаловалась, что не чувствует ног, в то время, когда её тело было переломано.
Вчера сын Марины рассказал о её состояние. Диагнозы пострадавшей ужасны.