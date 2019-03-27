27 марта среда
СЕЙЧАС -1°С
usd 64.17
eur 72.58
  • 26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    23 марта 2019

    Вы читаете лучших!

    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

    12 декабря 2018

    Мы обновили сайт!

    Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -1°С
usd 64.17
eur 72.58
Происшествия
Глыба снега рухнула на женщин

«На её месте мог быть любой из нас»: ярославцы бросились помогать женщине, покалеченной глыбой льда

Люди откликнулись на просьбы сына пострадавшей

Поделиться

1 893
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Рухнувшая глыба чуть не лишила женщину жизни

Фото: читатель 76.ru, Марина Тетерюкова/Vk.com

История 54-летней Марины Тетерюковой, пострадавшей от рухнувшей с крыши глыбы льда, вызвала сочувствие в сердцах ярославцев. Люди переживают — у женщины очень тяжёлые травмы, и семья просто не знает, где взять столько денег на лечение.

В нашей группе «ВКонтакте» подписчики откликнулись — кто-то советует клинику для реабилитации, а кто-то сразу предложил сыну Марины открыть сбор.

— Денис, открывайте сбор денег на лечение мамы!!! Думаю, ярославцы не останутся равнодушными, ведь на месте Марины может оказаться любой из нас, — написала Ирина Васильева.

Денис Тетерюков прислушался к советам — счёт открыл. Чтобы помочь семье, можно связаться с Денисом

Глыба льда с крыши обрушилась на Марину Тетерякову около двух месяцев назад. Все случилось на Большой Октябрьской. Приехавшим докторам скорой помощи 54-летняя Марина Тетерюкова пожаловалась, что не чувствует ног, в то время, когда её тело было переломано.

Вчера сын Марины рассказал о её состояние. Диагнозы пострадавшей ужасны.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

глыба льда упала на женщину

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)

Последние новости