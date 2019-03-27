«На её месте мог быть любой из нас»: ярославцы бросились помогать женщине, покалеченной глыбой льда

История 54-летней Марины Тетерюковой, пострадавшей от рухнувшей с крыши глыбы льда, вызвала сочувствие в сердцах ярославцев. Люди переживают — у женщины очень тяжёлые травмы, и семья просто не знает, где взять столько денег на лечение.

В нашей группе «ВКонтакте» подписчики откликнулись — кто-то советует клинику для реабилитации, а кто-то сразу предложил сыну Марины открыть сбор.

— Денис, открывайте сбор денег на лечение мамы!!! Думаю, ярославцы не останутся равнодушными, ведь на месте Марины может оказаться любой из нас, — написала Ирина Васильева.

