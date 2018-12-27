27 декабря четверг
СЕЙЧАС -9°С

Сейчас в Ярославле

-9°

пасмурно Ощущается как -13

2 м/с , западный
757мм
89%
Подробнее
usd 68.89
eur 78.52

Темы

СЕЙЧАС -9°С
usd 68.89
eur 78.52
Происшествия

«Мы сотрудничаем со следствием»: волонтёры рассказали о поисках загадочно пропавшей Ирины Ахматовой

Что на данный момент известно о пропавшей 29-летней девушке

Поделиться

423
0 Обсудить

Все новости

Все новости

29-летнюю Ирину Ахматову разыскивают в нескольких городах

Фото: Ирина Ахматова/Vk.com

В Подмосковье, Туле и Ярославле продолжаются поиски Ирины Ахматовой, которая странным образом пропала несколько дней назад по пути из столицы домой. Волонтёры рассказали, какая информация о ней есть на данный момент.

- На данный момент вся информация о версиях случившегося — домыслы, достоверной информации пока нет, - рассказал инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Михаил Шаман. - Мы развернули информационный поиск девушки. Также мы сотрудничаем со следствием, как только у них появится какая-то информация, наши люди тут же выйдут с поисковой операцией на местность.

Девушка пропала 23 декабря, по пути из Москвы в Тулу. Она поехала на своей «Ауди», прихватив двух попутчиков с сервиса «БлаБлаКар». Подробности этой истории можно прочитать в онлайн-трансляции.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

поискИрина Ахматова

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90