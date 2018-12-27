«Мы сотрудничаем со следствием»: волонтёры рассказали о поисках загадочно пропавшей Ирины Ахматовой

В Подмосковье, Туле и Ярославле продолжаются поиски Ирины Ахматовой, которая странным образом пропала несколько дней назад по пути из столицы домой. Волонтёры рассказали, какая информация о ней есть на данный момент.



- На данный момент вся информация о версиях случившегося — домыслы, достоверной информации пока нет, - рассказал инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Михаил Шаман. - Мы развернули информационный поиск девушки. Также мы сотрудничаем со следствием, как только у них появится какая-то информация, наши люди тут же выйдут с поисковой операцией на местность.

