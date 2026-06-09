Автомобиль подорвался на парковке в Московской области — кадры

В Балашихе Московской области взорвался BMW X3, водитель погиб на месте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«При движении автомобиля был осуществлен подрыв взрывного устройства», — говорится в сообщении СК.
Взрыв произошел 9 июня около 5:30 (мск) утра у жилого дома на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. От полученных множественных ранений водитель скончался на месте. Личность погибшего пока не назвали, как и виновников происшествия.
Местные жители услышали взрыв и вызвали помощь, пишут коллеги из MSK1.RU. Момент происшествия попал на видео. Уличная камера записала, как машина взрывается на парковке, начинает подниматься дым.
Следователи уже возбудили уголовное дело. Сейчас они вместе с криминалистами и оперативниками осматривают место происшествия. В ближайшее время назначат медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Прокурор региона Андрей Ганцев поручил городскому прокурору Балашихи координировать работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия.