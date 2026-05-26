Происшествия Мать с пятью детьми загадочно пропала: их уже месяц пытаются найти на Дальнем Востоке

Семью ищут полиция и волонтеры

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Полиция и волонтеры ищут 33-летнюю Ольгу Кочергину, которая ушла из дома в Благовещенске 30 апреля вместе с пятью детьми. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили в управлении МВД по Амурской области.

«Пятнадцатого мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети гражданки не посещают учебное заведение. В связи с чем сотрудниками ПДН органов внутренних дел устанавливается ее местонахождение», — сказали в управлении.

В соцсетях поисковые отряды распространили ориентировки с данными женщины. По предварительной информации, она может находиться в Белогорске.

В правоохранительных органах уточнили, что сотрудники ПДН не обнаружили семью по месту жительства. Женщина отвечает на телефонные звонки, но не хочет раскрывать где находится она и ее дети.

Знакомая семьи рассказала РИА Новости, что с матерью и детьми ничего страшного не произошло, а розыск начался, потому что не могли выйти на связь с женщиной. По ее словам, люди, которые видели мать, говорят, что с ней все в порядке.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
