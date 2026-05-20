Как не остаться не только без денег, но и без отпуска — рассказываем о новой схеме мошенников

В преддверии летних отпусков мошенники внедрили новую схему обмана. Теперь они рассылают сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД, предлагая купить билеты по низким ценам. Об этом предупредил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
«Сейчас основная легенда, которую используют преступники, — это так называемый специальный тариф. Мошенники рассылают письма и сообщения от имени известных авиакомпаний или РЖД, предлагая купить билеты по очень выгодной цене или срочно подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы», — рассказал Кучава ТАСС.
Эксперт отметил, что внутри таких сообщений находится фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Для большей убедительности злоумышленники создают сайты-клоны, которые почти невозможно отличить от официальных порталов.
«Особенно стоит опасаться звонков или сообщений, которые создают искусственную панику — например, о том, что ваш билет аннулирован и требуется срочная доплата», — добавил он.
Кучава предупредил, что билеты следует покупать только через официальные приложения и проверенные агрегаторы. Нельзя переходить по неизвестным ссылкам из подозрительных СМС, а тем более вводить данные банковской карты.