Как не остаться не только без денег, но и без отпуска — рассказываем о новой схеме мошенников

В преддверии летних отпусков мошенники внедрили новую схему обмана. Теперь они рассылают сообщения от имени известных авиакомпаний и РЖД, предлагая купить билеты по низким ценам. Об этом предупредил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Сейчас основная легенда, которую используют преступники, — это так называемый специальный тариф. Мошенники рассылают письма и сообщения от имени известных авиакомпаний или РЖД, предлагая купить билеты по очень выгодной цене или срочно подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы», — рассказал Кучава ТАСС.

Эксперт отметил, что внутри таких сообщений находится фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт. Для большей убедительности злоумышленники создают сайты-клоны, которые почти невозможно отличить от официальных порталов.

«Особенно стоит опасаться звонков или сообщений, которые создают искусственную панику — например, о том, что ваш билет аннулирован и требуется срочная доплата», — добавил он.