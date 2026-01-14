НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,85
EUR 92,40
ПСБ: главные события года
Продают крупный завод
Подорожали путевки в детские лагеря
Автобус сбил пешехода. Видео
На СВО погиб воспитатель детдома
Гибель младенцев в роддоме
Как быть с деньгами в 2026 году
Происшествия Беспилотники массово атаковали Ростов: загорелись жилые многоэтажки. Кадры

Беспилотники массово атаковали Ростов: загорелись жилые многоэтажки. Кадры

Спасатели ликвидируют последствия

104
Беспилотники массово атаковали Ростов: загорелись жилые многоэтажки. Кадры | Источник: Mash / TelegramБеспилотники массово атаковали Ростов: загорелись жилые многоэтажки. Кадры | Источник: Mash / Telegram
Источник:

Mash / Telegram

Ростов-на-Дону массово атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Известно, что загорелся промышленный объект и квартиры в многоэтажных домах. 

Источник: Mash / TelegramИсточник: Mash / Telegram
Источник:

Mash / Telegram

«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал губернатор в своем telegram-канале.

О пострадавших информации пока нет.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем