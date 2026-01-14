Беспилотники массово атаковали Ростов: загорелись жилые многоэтажки. Кадры

Источник: Mash / Telegram

Ростов-на-Дону массово атаковали беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Известно, что загорелся промышленный объект и квартиры в многоэтажных домах.

«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах», — написал губернатор в своем telegram-канале.

О пострадавших информации пока нет.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.