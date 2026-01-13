В роддоме Новокузнецка массово гибнут младенцы: что известно о ситуации

Дети умирали один за другим в роддоме (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В родильном доме № 1 Новокузнецка (Кемеровская область) в период новогодних праздников скончались не менее девяти новорожденных. Расследование трагедии ведут следственный комитет и прокуратура. Расскажем всё, что известно о ситуации.

Сначала Новокузнецкий роддом № 1 перестал принимать пациенток, из-за чего на весь город осталось еще одно подобное учреждение и перинатальный центр. Источник NGS42.RU в медицинской сфере сообщил, что это связано с детской смертностью или дефицитом кадров. Позднее выяснилось, что причина закрытия — карантин на фоне превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре.

Однако всё не ограничилось заражениями. Новорожденные стали умирать. По предварительным данным, гибель младенцев произошла в течение последних двух недель. Известно о случаях, когда в один день умерли сразу трое младенцев. Общее число погибших выросло уже до девяти.

Причины смерти новорожденных станут известны после проведения анализов, которые пройдут в ближайшие дни. Однако источник NGS42.RU рассказал, что в роддоме на ставках медсестер якобы работают санитарки. Сейчас нет подтверждения тому, что смерти связаны с вирусом, уточнили в следственном комитете.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть новорожденных в роддоме Новокузнецка.

«Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — ответил министр.

Следственные органы и прокуратура Кемеровской области организовали доследственную проверку по факту случившегося. Расследование ведется в том числе по статье 293 УК РФ «Халатность». К проверке также привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

«В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре № 1 НГКБ N 1 им. Г. П. Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий», — говорится в сообщении.

После сообщений о смерти новорожденных в роддоме Новокузнецка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Обновлено в 10:49 (мск):

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что отстранил главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

«Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк у себя в Telegram-канале.

Обновлено в 11:12 (мск):

В течение почти полутора месяцев в новокузнецком роддоме № 1, где массово умирали новорожденные, появились на свет 234 младенца. Более 10% из них были в тяжелом состоянии, девять — умерли, сообщили в областном Минздраве. Некоторые дети лежали в терапии больше месяца. Под наблюдением остается восемь малышей, четверо из которых направлены в детскую облбольницу.