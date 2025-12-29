Почти 100 беспилотников пытались атаковать резиденцию Путина: что известно

Все дроны удалось уничтожить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 29 декабря почти 100 украинских беспилотников пытались атаковать госрезиденцию президента России Владимира Путина, которая находится в Новгородской области. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, средства ПВО уничтожили 91 беспилотник. Информации о пострадавших и ущербе от атаки не поступало.

Глава МИД добавил, что объекты и время ответного удара уже определены. Он уточнил, что при этом Россия не намерена выходить из переговорного процесса.

«Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», — заявил Лавров.

По данным Минобороны, с 23:00 (мск) 28 декабря до 9:00 (мск) 29 декабря над регионами России сбили 112 беспилотников, 41 из них уничтожили над Новгородской областью.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.