Грузовой поезд снес автобус с жителями Ярославской области: фото и видео с места ЧП
Появились кадры последствий
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Утром 4 августа автобус с паломниками из Ярославской области попал в ДТП с грузовым поездом в Ленинградской области. Полицейские предварительно установили, что в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них дети. После ДТП было возбуждено два уголовных дела.
По предварительным данным, в аварии погибла 68-летняя пассажирка. Еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Мы собираем всю информацию о случившемся в трансляции. В этом материале — фото и видео с места происшествия.
На кардах — последствия столкновения
Источник:
Северо-Западная транспортная прокуратура
В автобусе находились пассажиры из Ярославской области