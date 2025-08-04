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Происшествия Поезд снес автобус паломников Грузовой поезд снес автобус с жителями Ярославской области: фото и видео с места ЧП

Грузовой поезд снес автобус с жителями Ярославской области: фото и видео с места ЧП

Появились кадры последствий

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Фотографии с места аварии | Источник: Фонтанка.РУ, ГУ МВД по СПб и ЛО, Аварийно-спасательная служба ЛОФотографии с места аварии | Источник: Фонтанка.РУ, ГУ МВД по СПб и ЛО, Аварийно-спасательная служба ЛО

Фотографии с места аварии

Источник:

Фонтанка.РУ, ГУ МВД по СПб и ЛО, Аварийно-спасательная служба ЛО

Утром 4 августа автобус с паломниками из Ярославской области попал в ДТП с грузовым поездом в Ленинградской области. Полицейские предварительно установили, что в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них дети. После ДТП было возбуждено два уголовных дела.

По предварительным данным, в аварии погибла 68-летняя пассажирка. Еще 12 человек получили травмы разной степени тяжести. Мы собираем всю информацию о случившемся в трансляции. В этом материале — фото и видео с места происшествия.

Некоторые стекла в автобусе выбило | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛОНекоторые стекла в автобусе выбило | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

Некоторые стекла в автобусе выбило

Источник:

Аварийно-спасательная служба ЛО

На кардах — последствия столкновения

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

Судя по фото, автобус серьезно пострадал | Источник: ГУ МВД по СПб и ЛОСудя по фото, автобус серьезно пострадал | Источник: ГУ МВД по СПб и ЛО

Судя по фото, автобус серьезно пострадал

Источник:

ГУ МВД по СПб и ЛО

Столкновение произошло 4 августа | Источник: ГУ МВД по СПб и ЛОСтолкновение произошло 4 августа | Источник: ГУ МВД по СПб и ЛО

Столкновение произошло 4 августа

Источник:

ГУ МВД по СПб и ЛО

В автобусе находились пассажиры из Ярославской области

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

На месте работали медики | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте работали медики | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

На месте работали медики

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

Кому-то понадобилась помощь | Источник: Фонтанка.руКому-то понадобилась помощь | Источник: Фонтанка.ру

Кому-то понадобилась помощь

Источник:

Фонтанка.ру

Автобус снес грузовой состав

Источник:

Аварийно-спасательная служба ЛО

Кадр с места событий | Источник: Фонтанка.руКадр с места событий | Источник: Фонтанка.ру

Кадр с места событий

Источник:

Фонтанка.ру

Авария произошла в Ленинградской области

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

Наши коллеги делятся кадрами последствий столкновения | Источник: Фонтанка.РУ Наши коллеги делятся кадрами последствий столкновения | Источник: Фонтанка.РУ

Наши коллеги делятся кадрами последствий столкновения

Источник:

Фонтанка.РУ

В аварии пострадали 12 человек | Источник: ГУ МВД по СПб и ЛОВ аварии пострадали 12 человек | Источник: ГУ МВД по СПб и ЛО

В аварии пострадали 12 человек

Источник:

ГУ МВД по СПб и ЛО

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратураПо факту ДТП возбуждено два уголовных дела | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

Подробности происшествия уточняются | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛОПодробности происшествия уточняются | Источник: Аварийно-спасательная служба ЛО

Подробности происшествия уточняются

Источник:

Аварийно-спасательная служба ЛО

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