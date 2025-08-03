Россиян ждут новые штрафы, а зарплаты снизят: итоги недели

Пенсии ждет перерасчет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Туристов в Турции начали штрафовать прямо в самолетах

В Турции оштрафовали пассажиров, которые встали со своих мест до того, как самолет полностью остановился. Это новое правило, которое ввели в стране.

«Несмотря на звуковые предупреждения, некоторые пассажиры попытались забрать свой багаж. Бортпроводник пытался усадить пассажиров, но они отказались. К пассажирам, вставшим с места, на борт были вызваны наряды полиции и применены штрафные санкции», — рассказала о ситуации HavaSosyalMedya.

Всё случилось на борту рейса, следующего из Софии (Болгария) в Стамбул (Турция). Новые правила начали действовать весной этого года. Власти Турции обязали все авиакомпании следить за тем, чтобы пассажиры сидели на своих местах и были пристегнуты, пока самолет не остановится полностью. Экипажи обязали чаще напоминать людям об этом и дополнительно предупреждать о штрафах, которые грозят нарушителям.

Россиян ждет массовая индексация пенсий в августе

Социальный фонд проведет 1 августа индексацию выплат работающим пенсионерам. Она пройдет в беззаявительном порядке, а значит, людям не придется никуда обращаться — они получат повышенную пенсию автоматически.

Сумма, на которую вырастет пенсия, будет у всех разная. Она будет зависеть от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за прошедший год. Каждый ИПК стоит в 2025 году 145,69 рубля. Максимум за год работы можно получить три балла, то есть пенсия не вырастет более чем на 437,07 рубля.

Кроме того, в августе поднимут выплаты:

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет в июле (+ 8907 рублей);

получившим инвалидность I группы (+ 8907 рублей);

дадут надбавку по уходу за первыми двумя группами (+ 1314 рублей к страховой пенсии, а к государственной пенсии + 1377 рублей).

Новые законы, которые вступают в силу в августе

В августе завершится прием заявок на отсрочку от армии для IТ-специалистов. Кроме того, вводятся ограничения на открытие банковских карт подросткам. Теперь все люди младше 18 лет обязаны делать это только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. С 3 августа санкции за уничтожение и повреждение воинских мемориалов распространят на случаи осквернения. За это можно получить штраф от трех до пяти миллионов или лишиться свободы на три — пять лет.

Все новые законы собрали в отдельном материале.

Какой будет погода в августе

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра, в своем прогнозе на август указал, что теплее обычного в августе будет на северо-западе России, в Черноземье, на Кубани, в республиках Кавказа, на Камчатке, в Приморском крае и на Сахалине. В Западной и Средней Сибири начало месяца будет холодным: температура опустится на 6 градусов ниже нормы.

Он рассказал и о ситуации с осадками. По его прогнозу, меньше дождей выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе, на Северном Кавказе, в Калининградской и Ленинградской областях, а также в южной части Центральной России.

«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны — в Ленинградской, Калининградской областях. На остальной территории осадки будут близки к норме», — добавил метеоролог.

Осенью произойдет перерасчет зарплат

С 1 октября в России пересчитают зарплаты для части бюджетников — повышение составит 7,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

Речь идет о сотрудниках Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи и военных — как по контракту, так и по призыву. Формально индексация произойдет в октябре, но реальные выплаты придут в ноябре.

Индексация коснется только федерального уровня. Что будет с региональными и муниципальными служащими, решают местные власти.

В Саудовской Аравии аттракцион развалился на две части

В Саудовской Аравии рухнул аттракцион в парке развлечений «Зеленая гора» в районе Аль-Хада недалеко от Таифа. Несколько человек серьезно пострадали.

На опубликованных видеороликах, распространенных в социальных сетях в четверг, можно увидеть посетителей парка на аттракционе. В один момент центральный столб конструкции сломался на две половины.

Падение людей с карусели попало на видео Источник: Maimunka News / X

Люди, находившиеся на карусели, упали с большой высоты. Гости парка аттракционов громко кричали. По предварительным данным, пострадали 23 человека. Трое из них — в тяжелом состоянии.

В России ввели штрафы за поиск экстремистского контента

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно его ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется».

Согласно закону штрафы предусмотрены:

за поиск экстремистских материалов;

за рекламу VPN;

за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу;

за передачу своих данных для входа в интернет;

за использование виртуальных АТС;

за неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам;

за нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете;

за невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Мошенники крадут ваши выплаты по ОСАГО

Мошенники придумали схему обмана, пользуясь шоковым состоянием граждан после ДТП. Они приезжают на место аварии быстрее ГИБДД, представляются аварийными комиссарами.

Как рассказал Городским медиа руководитель продукта ОСАГО в «Сравни» Глеб Еремин, их главная задача — сыграть на нервах и недоверии к страховым компаниям. Стандартные фразы для обработки растерянного водителя выглядят следующим образом:

«страховая вам заплатит копейки»;

«они будут тянуть месяцами»;

«мы предлагаем деньги здесь и сейчас».

Мошенник быстро осматривает повреждения и предлагает «выкупить» страховой случай на месте. Притом сумма всегда ниже реальной стоимости ремонта. В стрессе и без возможности оценить скрытые повреждения водитель часто соглашается, думая, что избавляет себя от головной боли. Но он теряет деньги и зачастую остается в долгах. Подробнее о всех этапах мошеннической схемы и методах защиты — в материале.

Камчатка пережила одно из сильнейших землетрясений и цунами

Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке и спровоцировало цунами. Эпицентр толчка находился в 149 километрах к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 километров. Многие здания покрыли трещины. Есть пострадавшие.

Спасатели обследовали здания. В детском саду № 15 Петропавловска-Камчатского от землетрясения обрушилась стена. Обошлось без погибших и пострадавших. Детей распределяют по другим учреждениям.

Что известно о ЧП на Камчатке Источник: Городские медиа

Женщина пострадала в здании аэропорта. Ее состояние удовлетворительное.

Землетрясение на Камчатке застало хирургов прямо во время операции в местном онкодиспансере. Врачи продолжили работу даже во время подземных толчков.

Вскоре активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии. Над кратером поднимаются столбы дыма и пепла.

Источник: ИВиС ДВО РАН

Затем началось неожиданное извержение вулкана Крашенинникова, который, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, не проявлял активности более 460 лет.

Россияне начнут меньше работать, а зарплаты понизят

Из-за экономического спада компании сталкиваются с различными проблемами: с устойчивым уменьшением объемов продаж, недостаточной загрузкой производственных мощностей, падением потребности в трудовых ресурсах при сохраняющемся дефиците кадров. Из-за этого они будут вынуждены сократить в среднем рабочий день еще примерно на 10 минут, рассказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Все признаки указывают на то, что текущая негативная тенденция сохранится во второй половине 2025 года. В условиях отсутствия экономического роста средняя продолжительность рабочего дня может сократиться до 7 часов 20–25 минут. Из-за этого увеличится количество случаев частичной занятости и перехода на гибкие графики работы, а доля работников со снижающимися доходами может превысить 40%», — высказал свое мнение Пищальников.

В 2026 году ситуация продолжит усугубляться, если сохранятся текущие тенденции.

Зарплата в первой половине августа будет больше

В августе первая часть выплат из зарплаты будет больше, чем вторая. Всё из-за распределения рабочих дней в последнем месяце лета.

«В первой половине августа — 11 рабочих дней, а во второй половине месяца — 10 рабочих дней. Август станет первым и единственным месяцем в 2025 году, когда именно на первую половину месяца будет приходиться большее число рабочих дней, чем на вторую», — объяснил «Газете» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Следовательно и размер оклада за первую половину будет немного больше, чем за вторую половину августа. Это связано с тем, что его выплата производится пропорционально отработанному времени.

Стоимость обслуживания авто резко выросла

За год траты россиян на обслуживание авто выросли примерно на 30%. Сильнее всего в стране подорожали услуги регулировки схода-развала колес, при котором не требуются расходники или запчасти.

Заплатить придется больше на 45%, чем год назад. Статистику привели «Известия».

Средний чек за шиномонтаж вырос по Москве на 21%, до 784 рублей, а по РФ — на 16%, до 549 рублей. Мойка легковой машины тоже подорожала: в столице цены выросли на 28%, до 969 рублей, а по РФ — на 25%, до 796 рублей.

В Краснодарском крае стихия вышла из-под контроля

Краснодарский край поглотили природные катаклизмы. Людям на побережье угрожают смерчи, вода в реках затапливает целые населенные пункты, дороги парализовало из-за воды.

В курортном поселке Агой в Туапсинском районе смерч вышел на сушу. Порывами ветра в воздух подняло катамаран. Он едва не упал на людей, пишет 93.RU. Этот момент попал на видео.

Момент выхода смерча на берег Источник: Краснодар и край / Telegram

В Лермонтово из-за ливня в горах поднялся уровень воды в реках — из-за этого сошли сели, потоки воды с ветками и землей снесли мост. Без переправы остались сотни человек. Вода в реке Дефань поднялась так высоко, что затопила дома в трех населенных пунктах: селе Молдавановка, поселке Новомихайловском и селе Дефановка.

Момент обрушения моста в Лермонтово Источник: местные жители

Автобус перевернулся и упал в реку при подтоплении в Туапсинском районе Кубани. Из салона достали всех, 25 человек, сообщил оперштаб Кубани. Отдыхающих в Туапсинском районе детей эвакуируют из-за непогоды, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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